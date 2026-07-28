غسل الوجه 60 ثانية.. السر الجديد لبشرة أكثر نضارة

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الوكيل الإخباري- ينصح أطباء الجلدية بمنح البشرة دقيقة كاملة أثناء غسل الوجه، لأن هذه المدة تساعد الغسول على إزالة الدهون، والشوائب، وبقايا المكياج وواقي الشمس بشكل أفضل. اضافة اعلان





وأكد الخبراء أن التدليك اللطيف لمدة 60 ثانية قد يعزز فاعلية المكونات الموجودة في بعض المنتجات، لكنه لا يُعد قاعدة ثابتة للجميع، إذ تختلف النتيجة حسب نوع البشرة والغسول المستخدم.



ويُنصح باستخدام ماء فاتر، وتجنب الفرك القاسي، ثم ترطيب البشرة بعد الغسل للحفاظ على صحتها.





