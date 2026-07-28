غسل الوجه 60 ثانية.. السر الجديد لبشرة أكثر نضارة

وأكد الخبراء أن التدليك اللطيف لمدة 60 ثانية قد يعزز فاعلية المكونات الموجودة في بعض المنتجات، لكنه لا يُعد قاعدة ثابتة للجميع، إذ تختلف النتيجة حسب نوع البشرة والغسول المستخدم.
ويُنصح باستخدام ماء فاتر، وتجنب الفرك القاسي، ثم ترطيب البشرة بعد الغسل للحفاظ على صحتها.
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