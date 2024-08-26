فاكهة تساعد في الحفاظ على الرشاقة وجمال البشرة

الوكيل الإخباري- مع انتشار العديد من الأنظمة الغذائية الصحية التي تساعد في الحصول على جسم صحي وتحافظ على جمال البشرة وتؤخّر علامات الشيخوخة، كشفت خبيرة تغذية روسية عن نوع من الفاكهة مفيد جداً لصحة الإنسان.



وأكدت الدكتورة يلينا تيخوميروفا أن الفراولة من الفواكه المهمة، فهي بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية، تشتمل على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث يحتوي كل 100 غرام منها على 2 غرام من الألياف الغذائية، أي أن تناول الفراولة يساعد على تحسين حركة الأمعاء.

كذلك يحتوي كل 100 غرام من الفراولة على نصف الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم من الفيتامين "С"، أي أن تناول 200 غرام من هذه الفاكهة يكفي لتلبية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين.

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وأضافت تيخوميروفا: "الفراولة غنية بالسيليكون، المسؤول عن الجمال وحالة الشعر والأظافر والأسنان، وكذلك لتركيب الكولاجين، ويحتوي كل 100 غرام من الفراولة على ثلاثة أضعاف حاجة الجسم اليومية من السيليكون".



ولفتت إلى أن "الفراولة منخفضة السعرات الحرارية حيث يحتوي كل 100 غرام منها على 45-47 سعرة حرارية، أي أنها مفيدة جداً لمن يرغب بالتخلص من الوزن الزائد، كما أنها تحتوي على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات".