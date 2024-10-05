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فوائد مذهلة يقدمها زيت السمك لشعرك؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 05-10-2024 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   يعرف زيت السمك بأنه ضمن أفضل الزيوت التي تقدم فوائد متعددة لصحة الجسم، حيث يساعد على علاج الكثير من الأمراض، خاصة للنساء.

فوائد الأوميجا 3
أوضحت الدراسات أن تناول الكثير من الأسماك الكاملة مع أحماض أوميجا 3 الدهنية يساعد في تقوية العضلات وأيضًا علاج الشعر والبشرة.

يوضح الأطباء أن أحماض أوميجا 3 الدهنية لا تصنع نفسها بمفردها في الجسم، لذلك يحتاج الشخص إلى بعض الأطعمة التي تحتوي عليها أو تناول المكملات الغذائية.

هل تساعد أوميجا 3 في نمو الشعر؟

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هناك بعض الدراسات التي تؤكد أن أحماض أوميجا 3 الدهنية التي توجد يشكل خاص في زيت السمك تساعد على نمو الشعر، خاصة إذا تم تناوله مرتين يوميًا، حيث تظهر النتائج بعد 6 أشهر تقريبًا، وغالبًا ما يؤثر بشكل أكبر على النساء، فهو يساعد على تعزيز صحة فروة الرأس وتنشيط مرحلة نمو الشعر .

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الأطباء أنه لا يفضل وضع زيت السمك على الشعر بشكل موضعي، حيث أنه لا يساعد في تحسين صحة فروة الرأس أو نمو الشعر، كما أن له رائحة كريهة وتبقى لفترة طويلة، وبالتالي فمن الأفضل الابتعاد عن استخدامه بشكل موضعي.

ويعتبر الحل الأكثر فاعلية هو اتباع نظام غذائي صحي واستخدام منتجات العناية بالشعر اللطيفة تحت إشراف الطبيب المختص، مع تناول مكملات زيت السمك التي تحتوي أيضًا على بعض الفيتامينات.

أفضل أشكال زيت السمك


هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها الحصول على زيت السمك، بما في ذلك مكملات زيت السمك ومكملات زيت كبد السمك والمحار والأسماك الدهنية، حيث أن الأسماك الدهنية تحتوي على أكبر كميات من أوميجا 3، مثل السلمون والسردين والماكريل والرنجة والتونة.

كما تحتوي هذه الأسماك على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الإضافية غير الموجودة في المكملات الغذائية، ولكن في حالة تناول مكملات زيت السمك يجب الحذر من كمية السمك التي يتم تناولها، وذلك للحد من مستويات الزئبق.

وأوضحت بعض الدراسات أن زيت السمك يساعد بشكل كبير في الحد من تساقط الشعر وتكثيفه وتعزيز فروة الرأس سواء في شكل مكملات أو سمك، ولكن بعض الدراسات حذرت من الإكثار من مكملات زيت السمك، خاصة التي تحتوي على الكثير من فيتامين أ، لأنه يمكن أن يعطي نتائج عكسية ويتسبب في تفاقم تساقط الشعر، لذلك يجب استشارة الطبيب أولًا مع المتابعة المستمرة.

 
gnews

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