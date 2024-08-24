قاعدة الـ 3 ثواني.. 6 فوائد كنز لبشرتك دون تكاليف

أحد أهم أسرار هذا الروتين يكمن في قاعدة بسيطة ولكنها فعالة للغاية: قاعدة الـ 3 ثواني
لماذا 3 ثوانٍ بالضبط؟
- امتصاص أسرع وأفضل للمكونات النشطة: عندما تكون البشرة رطبة، تكون مسامها مفتوحة، مما يسمح للمرطب بامتصاص أعمق وأسرع في طبقات البشرة.
- الحفاظ على رطوبة البشرة: الماء يتبخر بسرعة من بشرتك، ويأخذ معه العديد من الزيوت الأساسية للبشرة مما يؤدي إلى جفافها. وضع المرطب فورًا وعدم تنشيف البشرة يساعد على حبس الرطوبة.
- منع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد: البشرة المرطبة تبدو أكثر امتلاءً ونضارة، مما يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
- حماية البشرة من التلف: المرطب يعمل كحاجز واقٍ يحمي البشرة من العوامل الخارجية مثل التلوث وأشعة الشمس.
- تهدئة البشرة الحساسة: المرطب يهدئ البشرة الحساسة ويقلل من الاحمرار والتهيج.
-تقليل ظهور الحبوب: عند وضع المرطب بعد غسل وجهك مباشرة، فسيساعد ذلك بشرتك على الحفاظ على توازنها. عندما تكون بشرتك جافة، تبدأ الغدد الموجودة أسفل السطح في إنتاج المزيد من الدهون لتحييد الجفاف، مما قد يؤدي في النهاية إلى ظهور حب الشباب.
ولضمان فاعلية قاعدة الـ 3 ثواني، عليكِ اختيار مرطب مناسب لبشرتك، والاعتماد بشكل كبير على المنتجات الطبيعية.
واستخدم واقي من الشمس يوميًا لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
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