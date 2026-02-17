قطع لا غنى عنها في خزانة المرأة خلال رمضان

02:01 م

الوكيل الإخباري- تحتفظ المرأة في خزانتها بقطع أساسية خلال شهر رمضان، وتحرص على تنسيقها بعناية لتطلّ بإطلالة مريحة وعصرية في آنٍ واحد.





قطع أساسية في خزانة كل امرأة في رمضان



مع حلول الشهر الفضيل، تعيد المرأة ترتيب اختياراتها بما يتناسب مع أجوائه الخاصة، فتميل إلى القطع المحتشمة والمريحة التي تجمع بين الأناقة والعملية. لذلك، تصبح الخزانة أكثر تركيزًا على تصاميم أساسية يمكن تنسيقها بطرق متعددة، مثل العباءة، التنورة، الفساتين وقطع الدنيم.



عباءة سوداء أنيقة لإطلالات راقية



ترتبط العباءة بأجواء رمضان، وتُعد من أكثر القطع اعتمادًا لسهولة ارتدائها وانسجامها مع العادات والتقاليد. ويمكن اختيار تصميم مميز ببعض التفاصيل الناعمة، على غرار العباءة السوداء التي تألّقت بها ليالي بوكر، بقصّة انسيابية وخيوط لامعة أضفت لمسة أنيقة. ونسّقت إطلالتها مع حقيبة وحجاب باللون الأسود لإطلالة متكاملة.



ستايل رياضي بلمسة عصرية



لا تقتصر الإطلالات الرمضانية على الأسلوب الكلاسيكي، بل تبرز أيضًا الأطقم العملية المريحة التي تناسب النشاطات اليومية. وقد اعتمدت لما العقيل طقمًا شتويًا باللون البني، نسّقته مع قبعة بيج وحقيبة من Chanel باللون نفسه مزينة بالفرو، في ستايل عملي ومريح يناسب التنقل اليومي.



إطلالة دنيم عملية وأنيقة



يبقى جاكيت وسروال الدنيم من القطع الأساسية التي لا تغيب عن خزانة المرأة. ويمكن استلهام الإطلالة من مدوّنة الموضة لينا الغوطي التي نسّقت بدلة دنيم زرقاء مع حذاء أسود وحقيبة مميزة، في خيار عملي يسهل اعتماده خلال الشهر.



تنورة متوسطة لإطلالة راقية في دعوات الإفطار



للمناسبات المسائية ودعوات الإفطار، تُعد التنورة متوسطة الطول خيارًا أنيقًا وسهل التنسيق. وقد تألّقت نجود الرميحي بتنورة باللون الزيتي مع جاكيت قصيرة بالأبيض والأسود، وأكملت اللوك بحقيبة يد صغيرة، في إطلالة راقية تناسب أجواء الشهر.



فستان ملون لإطلالات أنيقة



لا يخلو دولاب أي امرأة من فستان أنيق تعتمد عليه خلال رمضان، ويفضّل اختيار لون هادئ يعكس روح الشهر. وعلى غرار إطلالة سهى طه، يمكن اختيار تصميم طويل وفضفاض بقصّة انسيابية، مع تفاصيل ناعمة مثل الكاب الخفيف أو تطريزات اللؤلؤ التي تضفي لمسة راقية ومتقنة.



بهذه القطع الأساسية، يمكنكِ تنسيق إطلالات متنوعة تجمع بين الراحة والأناقة، وتناسب مختلف نشاطاتكِ خلال شهر رمضان.

