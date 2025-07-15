كل ما تحتاجين معرفته عن تقنية النانوبليدنغ للحواجب

✅ ما هي تقنية النانوبليدنغ؟
تقنية دقيقة وحديثة تعتمد على جهاز يستخدم إبرة واحدة لرسم شعيرات تشبه الحاجب الطبيعي.
مناسبة لكل أنواع البشرة، بخلاف المايكروبليدنغ الذي لا يناسب البشرة الدهنية دائمًا.
أقل إيلامًا وأكثر دقة، ما يجعلها خيارًا متقدّمًا لتصحيح الحواجب أو تحسين شكلها.
🎯 الفروقات الأساسية:
النانوبليدنغ المايكروبليدنغ
جهاز إلكتروني دقيق أداة يدوية بشفرات صغيرة
يناسب جميع أنواع البشرة أفضل للبشرة الجافة
نتائج تدوم أطول قد تتلاشى بسرعة لدى بعض الناس
⏳ مراحل الشفاء:
اليومان الأولان: لون داكن بسبب الصبغة.
الأسبوع الأول: ظهور قشور طبيعية.
الأسبوعان التاليان: تقشير خفيف وظهور الشكل النهائي.
الشفاء الكامل: خلال 6-8 أسابيع.
📌 قبل الإجراء:
تجنبي الكافيين والشمس قبل الجلسة.
لا تضعي أي مستحضرات على الحواجب.
حافظي على نظافة البشرة.
⏱️ كم تدوم النتائج؟
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