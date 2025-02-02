كيفية منع تشقق الأظافر بشكل طبيعي

الوكيل الإخباري- تعتبر الأظافر الصحية جزءًا مهمًا من جمال اليدين، لكن العديد من الأشخاص يعانون من تشقق الأظافر بسبب العديد من العوامل مثل جفاف الجو، والعادات الخاطئة، أو نقص الفيتامينات.

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لحسن الحظ، هناك عدة طرق طبيعية يمكنك اتباعها لتقوية الأظافر ومنع تشققها:



1. ترطيب الأظافر بشكل دوري:

استخدام الزيوت الطبيعية: تدليك الأظافر بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند يساعد على ترطيب الأظافر ومنع جفافها، ما يعزز قوتها ويقلل من التشقق.

زيت اللوز الحلو: يعتبر زيت اللوز غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الأظافر.



2. الحفاظ على نظام غذائي صحي:

زيادة تناول البيوتين (فيتامين B7): البيوتين هو فيتامين يساعد على تعزيز نمو الأظافر ويمنع تكسيرها. يمكن العثور عليه في البيض، والمكسرات، والأفوكادو.

المكملات الغذائية: إذا كانت أظافرك هشة، يمكن أن تساعد المكملات التي تحتوي على البيوتين أو الكولاجين في تقويتها.



3. استخدام مرطبات الأظافر:

مرطبات الأظافر: من المفيد استخدام كريمات ترطيب خاصة بالأظافر للحفاظ على مرونتها. قومي بوضع الكريم قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.



4. تجنب ملامسة المواد الكيميائية الضارة:

ارتداء القفازات: عند استخدام المنظفات أو المواد الكيميائية القوية، يفضل ارتداء القفازات لحماية الأظافر من الجفاف والتشقق.



5. تقليم الأظافر بانتظام:

تقليم الأظافر بشكل صحيح: تجنب ترك الأظافر طويلة جدًا لأنها قد تكون عرضة للتكسر. قومي بتقليم أظافرك بشكل منتظم للحفاظ على صحتها.



6. شرب كميات كافية من الماء:

الترطيب الداخلي: تأكدي من شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم للمساعدة في الحفاظ على صحة الأظافر والبشرة بشكل عام.



7. استخدام طبقات واقية للأظافر:

طلاء الأظافر العلاجي: يمكن استخدام طلاء الأظافر المعالج الغني بالمواد المغذية التي تساعد في تقوية الأظافر وحمايتها من التشقق.