كيفية منع تشقق الأظافر بشكل طبيعي

1. ترطيب الأظافر بشكل دوري:
استخدام الزيوت الطبيعية: تدليك الأظافر بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند يساعد على ترطيب الأظافر ومنع جفافها، ما يعزز قوتها ويقلل من التشقق.
زيت اللوز الحلو: يعتبر زيت اللوز غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الأظافر.
2. الحفاظ على نظام غذائي صحي:
زيادة تناول البيوتين (فيتامين B7): البيوتين هو فيتامين يساعد على تعزيز نمو الأظافر ويمنع تكسيرها. يمكن العثور عليه في البيض، والمكسرات، والأفوكادو.
المكملات الغذائية: إذا كانت أظافرك هشة، يمكن أن تساعد المكملات التي تحتوي على البيوتين أو الكولاجين في تقويتها.
3. استخدام مرطبات الأظافر:
مرطبات الأظافر: من المفيد استخدام كريمات ترطيب خاصة بالأظافر للحفاظ على مرونتها. قومي بوضع الكريم قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.
4. تجنب ملامسة المواد الكيميائية الضارة:
ارتداء القفازات: عند استخدام المنظفات أو المواد الكيميائية القوية، يفضل ارتداء القفازات لحماية الأظافر من الجفاف والتشقق.
5. تقليم الأظافر بانتظام:
تقليم الأظافر بشكل صحيح: تجنب ترك الأظافر طويلة جدًا لأنها قد تكون عرضة للتكسر. قومي بتقليم أظافرك بشكل منتظم للحفاظ على صحتها.
6. شرب كميات كافية من الماء:
الترطيب الداخلي: تأكدي من شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم للمساعدة في الحفاظ على صحة الأظافر والبشرة بشكل عام.
7. استخدام طبقات واقية للأظافر:
طلاء الأظافر العلاجي: يمكن استخدام طلاء الأظافر المعالج الغني بالمواد المغذية التي تساعد في تقوية الأظافر وحمايتها من التشقق.
باتباع هذه النصائح الطبيعية، يمكنك منع تشقق الأظافر والحفاظ عليها صحية وقوية طوال الوقت.
-
أخبار متعلقة
-
أضرار فرشاة تنظيف الوجه: نصائح مهمة للاستخدام الآمن
-
كيفية تهيئة البشرة لشهر رمضان للحصول على إشراقة صحية طوال الشهر
-
كيفية استخدام سيروم فيتامين C للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة
-
متى يكون الوقت المثالي لتناول شراب الكولاجين؟
-
عادة ليلية شائعة تزيد تجاعيد الوجه
-
طرق فعّالة لتطويل الأظافر بسرعة وتقويتها
-
طرق فعّالة لتسمين الوجه وجعله أكثر امتلاءً وحيوية
-
تشقير الحواجب: طرق آمنة ومناسبة لتفتيح لون الحواجب