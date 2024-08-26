 
الإثنين 2024-08-26 06:25 م
 

 

كيف تحضرين ماء إكليل الجبل الأفضل لنمو الشعر؟

ة
تعبيرية
الإثنين، 26-08-2024 03:38 م

الوكيل الإخباري-   تساعد وصفة ماء إكليل الجبل المنزلية على نمو الشعر بشكل كثيف، ويمكن تطبيقها على جميع أنواع الشعر وهي تساعد في علاج تساقط الشعر وجفافه وتحسين صحة فروة الرأس.

ويمكن تحضير رذاذ الشعر بمكونات بسيطة، فكل ما تحتاجينه هو أغصان صغيرة من إكليل الجبل الطازجة والماء وزجاجة فارغة، وبالتالي عملية صنع ماء إكليل الجبل الخاص بك بسيطة وتؤدي إلى رذاذ سهل الاستخدام لا يترك الشعر أو فروة الرأس دهنية.

اضافة اعلان


أما طريقة التحضير فسهلة، ضعي الماء على النار حتى يغلي ثم أضيفي ورقات إكليل الجبل إلى الماء وقومي بوضع الغطاء، واتركي المزيد ليغلي على نار هادئة لمدة 8 دقائق. بعد ذلك، ارفعي القدر واتركي الماء يبرد إلى درجة حرارة الغرفة، لمدة لا تقل عن ساعتين، وبمجرد أن يبرد الماء، ستحتاجين إلى تصفيته وصب ماء إكليل الجبل في زجاجة رش تغلق بإحكام. ويفضل تخزينها في الثلاجة لمدة أسبوعين.


وبالنسبة لكيفية استخدام ماء الروزماري للشعر، رشي جذور شعرك بالماء واستخدمي فرشاة مدلك فروة الرأس لتدليك الماء بلطف من خلال دمج جميع خصلات الشعر. يمكنك ترك الرذاذ على شعرك أو غسله مباشرة،  وللحصول على أفضل النتائج، استخدميه 2 او 3 مرات في الأسبوع.

 

لها 

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية منتدى الاتصال الحكومي يستضيف مدير الغذاء والدواء

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الجيش الاردني : تجهيز عيادتين للأطراف الاصطناعية في غزة

القيادة العامة للقوات المسلحة

أخبار محلية مساعدات طبية اردنية للصحة الفلسطينية في غزة

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال : الهجوم الاستباقي على لبنان لم يغير شيئا

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن: تصريح بن غفير يغذي التطرف

احدى طائرات الملكية الأردنية

أخبار محلية الملكية الأردنية: استئناف الرحلات الجوية من وإلى بيروت

الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : 8 اصابات بحادث تدهور باص ينقل طلاب مدرسة

فصل التيار الكهربائي

أخبار محلية فصل الكهرباء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً عن مناطق غداً - اسماء



 


الأكثر مشاهدة