كيف تحضرين ماء إكليل الجبل الأفضل لنمو الشعر؟

الوكيل الإخباري- تساعد وصفة ماء إكليل الجبل المنزلية على نمو الشعر بشكل كثيف، ويمكن تطبيقها على جميع أنواع الشعر وهي تساعد في علاج تساقط الشعر وجفافه وتحسين صحة فروة الرأس.



ويمكن تحضير رذاذ الشعر بمكونات بسيطة، فكل ما تحتاجينه هو أغصان صغيرة من إكليل الجبل الطازجة والماء وزجاجة فارغة، وبالتالي عملية صنع ماء إكليل الجبل الخاص بك بسيطة وتؤدي إلى رذاذ سهل الاستخدام لا يترك الشعر أو فروة الرأس دهنية.

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أما طريقة التحضير فسهلة، ضعي الماء على النار حتى يغلي ثم أضيفي ورقات إكليل الجبل إلى الماء وقومي بوضع الغطاء، واتركي المزيد ليغلي على نار هادئة لمدة 8 دقائق. بعد ذلك، ارفعي القدر واتركي الماء يبرد إلى درجة حرارة الغرفة، لمدة لا تقل عن ساعتين، وبمجرد أن يبرد الماء، ستحتاجين إلى تصفيته وصب ماء إكليل الجبل في زجاجة رش تغلق بإحكام. ويفضل تخزينها في الثلاجة لمدة أسبوعين.



وبالنسبة لكيفية استخدام ماء الروزماري للشعر، رشي جذور شعرك بالماء واستخدمي فرشاة مدلك فروة الرأس لتدليك الماء بلطف من خلال دمج جميع خصلات الشعر. يمكنك ترك الرذاذ على شعرك أو غسله مباشرة، وللحصول على أفضل النتائج، استخدميه 2 او 3 مرات في الأسبوع.