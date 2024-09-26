كيف يمكن تفتيح وشد البشرة في المنزل؟

الوكيل الإخباري- المشاكل الجلدية تعتبر ضمن الأمور المزعجة التي تقابل الكثير من الأشخاص، خاصة النساء، حيث التجاعيد والخطوط الدقيقة وشحوب الوجه وغيرها من المشكلات.



طرق منزلية لعلاج مشاكل البشرة

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- استخدام التقشير اللطيف بدلًا من التقشير الكيميائي



- استخدام التقشير بدلًا من الديرما



- استخدام أنظمة تفتيح بدلًا من الهيدرافيشل