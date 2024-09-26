 
الخميس 2024-09-26 02:20 م
 
 

كيف يمكن تفتيح وشد البشرة في المنزل؟

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-09-2024 01:40 م

الوكيل الإخباري-   المشاكل الجلدية تعتبر ضمن الأمور المزعجة التي تقابل الكثير من الأشخاص، خاصة النساء، حيث التجاعيد والخطوط الدقيقة وشحوب الوجه وغيرها من المشكلات.

طرق منزلية لعلاج مشاكل البشرة

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- استخدام التقشير اللطيف بدلًا من التقشير الكيميائي


- استخدام التقشير بدلًا من الديرما

- استخدام أنظمة تفتيح بدلًا من الهيدرافيشل

 

- استخدام منتجات تحفيز الكولاجين لشد البشرة

 
gnews

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