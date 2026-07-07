لإطلالة ناعمة.. هذه أبرز أنواع البلاشر لصيف 2026

وتبرز هذا الموسم عدة خيارات، منها بلاشر Dior الكريمي بتركيبته سهلة الدمج، و Rhode الذي يجمع بين الترطيب واللون الطبيعي، و Rare Beauty السائل بثباته الطويل.
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