لإطلالة ناعمة.. هذه أبرز أنواع البلاشر لصيف 2026

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يفضّل اختيار بلاشر خفيف وسهل الدمج يمنح الخدود توهجًا طبيعيًا دون مظهر ثقيل أو تلاشي سريع.



وتبرز هذا الموسم عدة خيارات، منها بلاشر Dior الكريمي بتركيبته سهلة الدمج، و Rhode الذي يجمع بين الترطيب واللون الطبيعي، و Rare Beauty السائل بثباته الطويل.

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* بلاشر Dior الكريمي





* Rhode بلاشر

* Rare Beauty السائل

كما يلفت الأنظار بلاشر Charlotte Tilbury المتعدد الاستخدامات للشفاه والخدود، و Saie بلمسته الندية، و Huda Beauty الذي يمنح البشرة تأثيرًا ناعمًا ومشرقًا.

* Charlotte Tilbury

* Saie