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لتفتيح بشرتك .. تعرفي على فوائد ماسك الفحم النشط

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 09:07 ص

الوكيل الإخباري-   قناع الوجه بالفحم النشط يُعتبر من أبرز العلاجات المستخدمة مؤخرًا في العناية بالبشرة، كأحد الوصفات الطبيعية الفعالة في تنظيف المسام بعمق وامتصاص الشوائب والزيوت الزائدة التي قد تتسبب في ظهور حب الشباب. 

ما هو الفحم النشط؟
يتم تصنيع الفحم المنشط أو الكربون المنشط عن طريق تسخين الفحم في وجود الأكسجين. فينتج مادة مسامية بدرجة كافية لامتصاص المواد الكيميائية والسموم الضارة واحتجازها.  كما تم استخدامه للمساعدة في علاج الإسهال وتبييض الأسنان والعناية بالبشرة. على الرغم من أنه مصنوع من نفس المواد الأساسية التي يتكون منها الفحم الذي نستخدمه في الشوايات ومعدات التدفئة الأخرى، إلا أن الفحم المنشط مختلف وهو آمن للاستهلاك من قبل البشر.

فوائد لاستخدام قناع الفحم المنشط للوجه

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1. ينظف مسامك

2. يساعد على تقليل حب الشباب

 
3. ينقي مسامك

 
4. تفتيح بشرتك

5. يقلل من الزيت الزائد

 
gnews

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