لصقات التجاعيد تثير الجدل.. هل تنافس البوتوكس؟

09:18 ص

الوكيل الإخباري- تتصدر "لصقات التجاعيد" حالياً صيحات العناية بالبشرة كبديل ترويجي للبوتوكس، إلا أن خبراء الجلدية يؤكدون أنها ليست علاجاً سحرياً للتجاعيد. اضافة اعلان





وتعمل هذه اللصقات على تثبيت الجلد وحبس الرطوبة لمنح البشرة مظهراً أكثر نعومة وامتلاءً بشكل مؤقت، لكنها لا تعالج أسباب التجاعيد مثل فقدان الكولاجين أو التغيرات البنيوية في البشرة.



وحذّر الأطباء من احتمال تسببها بتهيج البشرة الحساسة، مؤكدين أنها وسيلة تجميلية مؤقتة ولا تغني عن الترطيب وواقي الشمس.









