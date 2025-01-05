للحصول على الكولاجين بشكل طبيعي.. طبيب يشرح

وفق "مديكال إكسبريس"، يقول بار: "الكولاجين بروتين قائم على اللحوم، والأنسجة الحيوانية هي المصدر الطبيعي الوحيد للكولاجين".
وهناك بعض الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الجلايتين الأميني (المكون الرئيسي للكولاجين)، ولكنها لا تمتص بسهولة. وبشكل عام يساعد فيتامين "سي" على إنتاج بروتين الكولاجين.
اللحوم ومرق العظام
الكافيين والكولاجين
إذا كان هناك الكثير من الكافيين في الجسم، مثل 5-6 أكواب من القهوة، فإنه يعيق إنتاج الكولاجين.
وفي السياق، يوضح بار: "لقد أجرينا دراسة على الفئران أظهرت أن حجم العضلات وتكيف الأوتار مع التمارين الرياضية يبدو أنهما يتأثران قليلاً بتناول كميات كبيرة من الكافيين. وتمكنا من رؤية تأثير مباشر للكافيين على تقليل تخليق البروتين في العضلات والأنسجة الضامة، لكن الأمر يتطلب الكثير من الكافيين للقيام بذلك لدى البشر".
وأظهرت دراساتنا، كما يوضح بار، أنه عند تناول مكملات الكولاجين، يحدث زيادة في مؤشر متداول (يُعرف باسم ببتيد بروكولاجين الطرفي الأميني) لتخليق الكولاجين. لذا، فإننا نعلم أن مكملات الكولاجين يمكن أن تكون جيدة. وهذا صحيح بشكل خاص لدى الأفراد الأكبر سناً.
وأحد الفوائد لمكملات الكولاجين هو هشاشة العظام. حيث يُظهر الذين يتناولون مكملات الكولاجين انخفاضاً في أعراض هشاشة العظام، مثل آلام الركبة أو تقييد الحركة.
ولا يوجد جانب سلبي لتناول مكملات الكولاجين عالية الجودة، أي تلك الموجودة في جلود الحيوانات. لكن يمكن أن يحتوي الكولاجين المصنوع من العظام على كميات عالية من المعادن الثقيلة.
ويتحسن امتصاص الجسم لمكملات الكولاجين من خلال تناول أحماض أمينية، وأفضل مصدر لها هو الحليب، من وجهة نظر الدكتور بار.
أما عن دور مكملات أحماض أوميغا 3، فبحسب نتائج الدراسات يرتبط هذا الدور بوجود التهابات في الجسم تعيق إنتاج الكولاجين، فإذا لم يكن هناك التهابات لا يوجد تأثير لها على علاقة الكولاجين بالعظام والعضلات.
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