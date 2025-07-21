للسمراوات فقط.. 4 أساليب طبيعيّة لإخفاء الشعر الأبيض

الوكيل الإخباري- تسعى الكثير من النساء لإخفاء الشيب بوسائل طبيعية بعيدًا عن الصبغات الكيميائية. فمع أن العامل الوراثي يلعب دورًا كبيرًا في ظهوره، إلا أن التغذية ونمط الحياة يؤثران أيضًا. النقص في فيتامين B12، التدخين، والتعرض للتلوث، كلها عوامل تسرّع ظهور الشعر الأبيض.

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لحسن الحظ، هناك وصفات منزلية سهلة وفعالة تعيد للشعر لونه الطبيعي، خصوصًا لصاحبات الشعر الداكن والبشرة السمراء. إليكِ أبرزها:



1. قناع القهوة والقرفة والقرنفل

يعيد للشعر لمعانه ولونه البني الطبيعي.

الطريقة:

اغلي عودين قرفة + 2 ملعقة صغيرة قرنفل + كوب ماء.

أضيفي ملعقة صغيرة قهوة.

بعد التصفية والتبريد، أضيفي ملعقة كبيرة نشا وحرّكي على نار هادئة حتى يتماسك.

ضعي الخليط على شعر نظيف وجاف لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه.

الفائدة:

القرفة تُسرّع نمو الشعر، القرنفل يُقوّيه، والقهوة تُقلل التساقط وتغطي الشيب.



2. قناع القهوة البسيط

اغلي 2–3 ملاعق بن في كوبين ماء.

بردي المزيج، ثم دلّكي فروة الرأس به واتركيه 20 دقيقة.

اشطفي الشعر وطبقي بلسمًا مرطبًا.



3. شاي أسود لتغميق الشعر

انقعي ظرفين شاي في كوبين ماء ساخن.

بعد أن يبرد، اشطفي شعرك بعد غسله بهذا الخليط.

كرريه بانتظام لإخفاء الشيب وتعزيز اللون البني.



4. عصير الشمندر

يمنح الشعر لونًا مائلًا للأحمر أو البرغندي.

الطريقة:

اسلقي 3–4 حبات شمندر في ماء لمدة ساعة.

صفيه، ثم أضيفي 2 ملعقة زيت جوز الهند.

طبقيه على الشعر مع تغطية الرأس، واتركيه 30–60 دقيقة.

اشطفي الشعر جيدًا.

نصيحة: استخدمي الفازلين على أطراف الجبهة لتجنّب تصبغ الجلد.



أطعمة تحفّز إنتاج الميلانين:

أضيفي هذه الأطعمة لنظامك الغذائي لدعم لون الشعر الطبيعي:

البيض، الفطر، التمر، العدس، الفاصوليا، الموز، اللوز، الصويا، والأسماك.

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