لماذا تحتاج فروة الرأس إلى واقي شمس؟

وينصح الخبراء باستخدام واقي شمس مخصص لفروة الرأس لحمايتها من أشعتي UVA وUVB، مع تطبيقه قبل الخروج بـ15 دقيقة وإعادة استخدامه كل ساعتين.
كما يؤكد المختصون أن الجمع بين الواقي وارتداء القبعة يوفر أفضل حماية للحفاظ على صحة فروة الرأس.
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