لماذا تحتاج فروة الرأس إلى واقي شمس؟

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الوكيل الإخباري- تُعد فروة الرأس من أكثر المناطق عرضة لأضرار أشعة الشمس، خاصة لدى أصحاب الشعر الخفيف أو من لديهم فرق واضح في الشعر، ما قد يؤدي إلى الحروق والاحمرار والتقشر وبهتان لون الشعر المصبوغ. اضافة اعلان





وينصح الخبراء باستخدام واقي شمس مخصص لفروة الرأس لحمايتها من أشعتي UVA وUVB، مع تطبيقه قبل الخروج بـ15 دقيقة وإعادة استخدامه كل ساعتين.



كما يؤكد المختصون أن الجمع بين الواقي وارتداء القبعة يوفر أفضل حماية للحفاظ على صحة فروة الرأس.





