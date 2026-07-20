الإثنين 2026-07-20 12:22 م

لماذا تحتاج فروة الرأس إلى واقي شمس؟

صثي
تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 09:12 ص
الوكيل الإخباري-   تُعد فروة الرأس من أكثر المناطق عرضة لأضرار أشعة الشمس، خاصة لدى أصحاب الشعر الخفيف أو من لديهم فرق واضح في الشعر، ما قد يؤدي إلى الحروق والاحمرار والتقشر وبهتان لون الشعر المصبوغ.اضافة اعلان


وينصح الخبراء باستخدام واقي شمس مخصص لفروة الرأس لحمايتها من أشعتي UVA وUVB، مع تطبيقه قبل الخروج بـ15 دقيقة وإعادة استخدامه كل ساعتين.

كما يؤكد المختصون أن الجمع بين الواقي وارتداء القبعة يوفر أفضل حماية للحفاظ على صحة فروة الرأس.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الخط الحديدي الحجازي" تعلن برنامج رحلاتها إلى الجيزة يومي الجمعة والسبت

أخبار محلية "الخط الحديدي الحجازي" تعلن برنامج رحلاتها إلى الجيزة يومي الجمعة والسبت

الجدار الأثري المنهار في محافظة الكرك

أخبار محلية طرح عطاء لترميم الجدار الأثري المحاذي لقلعة الكرك

غزة

فلسطين 3 شهداء و22 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

آثار تاريخية في قرية سبسطية القديمة

فلسطين مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية الفلسطينية

صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان

عربي ودولي البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات للجالون

مبنى المركز الوطني لتطوير المناهج

أخبار محلية "الوطني لتطوير المناهج" يعزّز إدماج التعليم الأخضر في المناهج الأردنية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

عربي ودولي طهران: يمكن السعي لمفاوضات مع واشنطن بما يراعي مصالحنا

دخان يتصاعد عقب غارة جوية على إيران

عربي ودولي قصف على مدينة بوشهر الإيرانية التي تضم محطة نووية مدنية



 
 






الأكثر مشاهدة

 