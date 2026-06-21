لن تصدقي النتيجة.. إزالة الرؤوس السوداء فورًا -صور

ويمكن التخلص منها بطرق بسيطة مثل البخار لفتح المسام، وأقنعة الطين والعسل، أو الشوفان والزبادي، إضافة إلى لصقات الأنف.
ويُنصح بالالتزام بروتين عناية يومي يشمل غسل الوجه، إزالة المكياج، استخدام واقي الشمس، والتقشير الأسبوعي للحد من عودتها.
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