لن تصدقي النتيجة.. إزالة الرؤوس السوداء فورًا -صور

الوكيل الإخباري- تُعد الرؤوس السوداء من أكثر مشاكل البشرة شيوعًا، وتنتج عن تراكم الدهون وخلايا الجلد الميت داخل المسام، خاصة في الأنف والذقن والجبهة.

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ويمكن التخلص منها بطرق بسيطة مثل البخار لفتح المسام، وأقنعة الطين والعسل، أو الشوفان والزبادي، إضافة إلى لصقات الأنف.

كما تساعد بعض العلاجات الصيدلانية مثل حمض الساليسيليك والريتينويدات في تنظيف المسام وتقليل ظهورها.



ويُنصح بالالتزام بروتين عناية يومي يشمل غسل الوجه، إزالة المكياج، استخدام واقي الشمس، والتقشير الأسبوعي للحد من عودتها.

البخار

أقنعة الطين والعسل