ماركات رياضية تمنحك حافزًا للتمرين في 2026

الوكيل الإخباري- مع بداية كل عام، نضع غالبًا أهدافًا جديدة تتعلّق بالرياضة والانتظام في الذهاب إلى الأندية، لكننا لا نلتزم بها دائمًا كما نخطّط. وبما أن جزءًا كبيرًا من الحماسة للاستمرار يبدأ من الإطلالة، فإن اختيار ملابس رياضية أنيقة ومريحة يمكن أن يشكّل دافعًا إضافيًا للالتزام بروتينك الرياضي.





ملابس رياضية لروتين نشيط في 2026



في هذا الموضوع، جمعنا لكِ خمس علامات متخصصة في الملابس الرياضية، لتتسوّقي منها قطعًا عصرية تناسب التمرين وتندمج بسهولة في إطلالاتك اليومية أيضًا.



1- Adanola: البساطة العصرية للتمرين واليومي



تُعدّ Adanola من أبرز العلامات المتخصصة في الملابس الرياضية المريحة والعصرية، وقد اشتهرت بتقديم قطع عالية الجودة بتصاميم بسيطة وعملية تناسب التمرين والارتداء اليومي.

تتميّز العلامة بألوان حيادية سهلة التنسيق، وبقطع أساسية أصبحت من الأكثر طلبًا، مثل Ultimate Leggings التي لاقت رواجًا واسعًا واعتمدتها العديد من النجمات. كما تقدّم Adanola مجموعة متكاملة تشمل الإكسسوارات، لتكون خيارًا مثاليًا لمن تبحث عن إطلالة رياضية أنيقة ومريحة.



2- Alo Yoga: روح الـStreet Style



حظيت Alo Yoga بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة مع انتشار تمارين اليوغا والبيلاتس. تقدّم العلامة قطعًا مريحة وعملية تناسب التمرين، ويمكن تنسيقها بسهولة لإطلالات يومية بأسلوب الـStreet Style العصري.

كما توفّر مجموعة متكاملة للنساء والرجال تشمل الليغينغ، والتيشيرتات الرياضية، والجاكيتات، والإكسسوارات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن ملابس رياضية أنيقة ومتعددة الاستخدامات.



3- Lululemon: جودة وأداء احترافي



تشتهر علامة Lululemon باستخدام خامات عالية الجودة وأقمشة فاخرة صُممت لتكون متينة ومريحة وتتحمّل الاستخدام المتكرر.

وتقدّم تشكيلة واسعة من الملابس الرياضية لمختلف الأنشطة والاحتياجات، ما يجعلها من أكثر العلامات شهرة وانتشارًا. كما تُعد من العلامات الأقدم والأكثر اعتمادًا بفضل تصاميمها البسيطة التي تناسب الجميع، وتنوّع قصّاتها التي تخدم أكثر من أسلوب.

إلى جانب ذلك، تشتهر Lululemon بدعمها المستمر لأسلوب الحياة الصحي والنشط من خلال مبادراتها ورسائلها المرتبطة بالرياضة.



4- ON: تقنية عالية للركض والحياة اليومية



برزت علامة ON عالميًا من خلال أحذيتها الرياضية التي لاقت انتشارًا واسعًا بفضل تصميمها المريح والداعم للقدم أثناء الجري والحركة اليومية. ومع الوقت، توسّعت رؤيتها لتشمل ملابس رياضية تمزج الأداء التقني بالتصاميم البسيطة والأنيقة.

تعتمد قطعها على أقمشة خفيفة وقابلة للتنفس تساعد على امتصاص العرق وتجف بسرعة، ما يجعلها مناسبة للتمرين وللاستخدام اليومي بأسلوب عملي وعصري.

