ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة في عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- تكتسب الماسكات الطبيعية شعبية متزايدة باعتبارها خياراً آمناً يعتمد على مكوّنات متوفرة في المنزل، وتمنح نتائج فعالة للعناية بالبشرة، خصوصاً قبل عيد الأضحى للحصول على بشرة نضرة ومشرقة بعيداً عن الإجراءات التجميلية المعقدة.





وتساعد الوصفات الطبيعية على تعزيز إشراقة البشرة وتحسين ملمسها والتخفيف من التصبغات، إلى جانب دعم الترطيب والتغذية، من خلال مكوّنات بسيطة تمنح البشرة عناية لطيفة وفعالة.



ماسك الطماطم والعسل لبشرة متوهجة

يساعد هذا القناع على ضبط إفراز الزيوت وتوحيد لون البشرة بفضل الأحماض الطبيعية الموجودة في الطماطم، بينما يمنح العسل ترطيباً ويحافظ على نعومة البشرة.



ويُحضّر بهرس حبة طماطم ناضجة مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم يُوضع الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة تقريباً قبل غسله.



قناع الموز والزبادي لترطيب عميق

يمنح الموز البشرة البوتاسيوم والفيتامينات اللازمة للترطيب، فيما يساعد الزبادي على تقشير البشرة بلطف وتنقيتها.



ويُحضّر بهرس حبة موز ناضجة مع ملعقتين من الزبادي الطبيعي، ثم يُطبّق على البشرة لمدة 15 دقيقة مرة أسبوعياً.



قناع جل الصبار والخيار للتخفيف من التصبغات

يساعد جل الصبار على تجدد خلايا البشرة والتخفيف من آثار الحبوب والتصبغات، بينما يمنح الخيار إحساساً بالانتعاش.



ويتم تحضيره بمزج جل الصبار مع الخيار المبروش، ثم تطبيقه على البشرة بانتظام للحصول على بشرة أكثر نضارة وتقليل آثار الشمس.



قناع دقيق الحمص والزبادي لتقشير لطيف

يعمل دقيق الحمص على إزالة الخلايا الميتة بلطف، بينما يحافظ الزبادي على ترطيب البشرة ومنحها نعومة وإشراقة.



ويُحضّر بخلط ملعقتين من دقيق الحمص مع ملعقة كبيرة من الزبادي للحصول على خليط متماسك يُستخدم كمقشر طبيعي خفيف.



ماسك الشوفان وماء الورد للبشرة الحساسة

يساعد ماء الورد على تهدئة البشرة والتخفيف من الاحمرار، فيما يمنح الشوفان تقشيراً لطيفاً يناسب البشرة الحساسة.



ويُستخدم القناع بخلط الشوفان مع ماء الورد ووضعه على البشرة لمدة ربع ساعة للحصول على بشرة أكثر صفاءً وهدوءاً وإشراقاً.





