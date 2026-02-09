12:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763756 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تُعدّ منطقة تحت العين من أكثر مناطق الوجه حساسيةً ورقّة، وغالبًا ما تُهمل في روتين العناية بالبشرة أو قبل وضع المكياج؛ ما يسبب مشكلات مثل تكتّل الكونسيلر أو ظهور الهالات السوداء والتجاعيد نتيجة عدم استخدام مرطب مناسب. اضافة اعلان





ما الذي يجب وضعه تحت العينين قبل المكياج؟



قبل وضع الكونسيلر، يُفضّل تطبيق روتين بسيط لحماية منطقة تحت العين. ويمكن تلخيص الروتين المثالي في 3 خطوات:



1. وضع مرطب خفيف

اختاري كريمًا مرطبًا خفيفًا مخصصًا لمنطقة تحت العين، يساعد على تقليل الجفاف والخطوط الدقيقة ويمنع تكتّل الكونسيلر.



2. الانتظار دقيقة إلى دقيقتين

اتركي المرطب حتى تمتصه البشرة جيدًا قبل وضع المكياج، فهذه الخطوة تقلّل من تكتّل البودرة وتُحسّن ثبات الكونسيلر.



3. طبقة خفيفة جدًا من برايمر تحت العين

إذا كانت المنطقة تُظهر خطوطًا بسرعة أو يتكتّل الكونسيلر فيها، يمكن استخدام برايمر مخصص لمنطقة تحت العين بكمية قليلة جدًا بعد امتصاص المرطب.



وصفات طبيعية وسهلة للتخلص من الانتفاخ تحت العين



أفضل مرطبات تحت العين قبل المكياج



يُعدّ ترطيب منطقة تحت العين خطوة أساسية لا غنى عنها في روتين العناية بالبشرة، إذ يحمي البشرة الرقيقة من الجفاف ويُحضّرها لوضع المكياج بشكل سلس وطبيعي.



فيما يلي قائمة بأفضل مرطبات توفر الترطيب والحماية قبل تطبيق المكياج:



1. كريم Medik8 Crystal Retinal Ceramide Eye



يُعدّ Medik8 Crystal Retinal Ceramide Eye من أفضل كريمات العين بفضل احتوائه على الريتينال المتطور واللطيف، الذي يُعتبر أكثر فعالية من الريتينول التقليدي.



يساعد هذا الكريم على تقليل التجاعيد والتصبغات وشدّ محيط العين.



2. كريم العين بالكافيين من The Inkey List



يتميز كريم العين بالكافيين من The Inkey List بتركيبته الخفيفة وغير الدهنية التي تمتصها البشرة بسرعة، كما يسهم في تقليل الانتفاخ تحت العين.



يُعد خيارًا عمليًا لمعالجة عدة مشكلات في منطقة تحت العين، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي قبل المكياج.



3. كريم Charlotte Tilbury Cryo-Recovery



يُعتبر كريم Charlotte Tilbury Cryo-Recovery من الخيارات المميزة لتخفيف الانتفاخ تحت العين، إذ يجمع في تركيبته بين الكافيين ومكوّنات تمنح تأثيرًا مبردًا يساعد على تهدئة البشرة وتقليل الالتهاب.



يمنح إحساسًا فوريًا بالانتعاش والنضارة، لكنه قد لا يكون كافيًا بمفرده للبشرة الجافة، لذا يُفضّل دعمه بمرطب إضافي مساءً أو عند الحاجة.

تم نسخ الرابط





