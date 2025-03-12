مستحضرات مكياج طبيعية وهادئة لإطلالة رمضان

1. كريم أساس SurrealSkin Foundation من ميك آب باي ماريو
يعد كريم SurrealSkin من ماريو خياراً ممتازاً للحصول على تغطية متوسطة قابلة للتخصيص. يتميز بتركيبته السائلة التي تسمح للبشرة بالتنفس، بالإضافة إلى مكوناته المغذية مثل السكوالين النباتي وزيت بذور العنب التي توفر ترطيباً لمدة تصل إلى 12 ساعة. كما أن التقنية المبتكرة "MoistureGrip" تمنع المنتج من السيلان أو الجفاف، مما يجعله مثالياً للحصول على مظهر طبيعي ومتوهج طوال اليوم.
2. كونسيلير Radiant Creamy Concealer من نارس
خافي العيوب من نارس هو الحل المثالي لتغطية الهالات السوداء والعيوب على الوجه. بتركيبته الكريمية الخفيفة، يمنحكِ تغطية متوسطة إلى كاملة مع لمسة نهائية لامعة وطبيعية. كما يحتوي على مكونات نباتية ترطب البشرة وتساعد على تقليل الاحمرار مع الحفاظ على مظهر بشرة صحية وطبيعية.
3. بودرة للحواجب Goof Proof Brow Powder Easy Brow Filling Powder من بنفت كوزمتكس
إذا كنتِ تبحثين عن حواجب طبيعية ومتمازجة، فإن بودرة الحواجب من بنفت هي الخيار المثالي. بفضل تركيبته السهلة الاستخدام، يتيح لكِ ملء الفراغات في الحواجب بكل سهولة، مما يعزز مظهر حواجبك بشكل طبيعي. كما أن تركيبته القابلة للبناء تضمن لكِ حواجب ثابتة طوال اليوم.
4. هايلايتر Demi'Glow Highlighter من فنتي بيوتي
لإضفاء لمسة من التألق الطبيعي على بشرتك، جربي هايلايتر Demi'Glow من فنتي بيوتي. يتميز بتركيبته الحريرية التي تعكس الضوء برقة، مما يمنحكِ إشراقة ناعمة تتناسب مع جميع درجات لون البشرة. سهل التطبيق ويوفر لمسة نهائية طبيعية ومتألقة دون تأثير لامع أو خشنة.
5. أحمر شفاه Dior Addict - Shine Lipstick من ديور بيوتي
أحمر الشفاه Dior Addict هو الخيار المثالي للحصول على شفاه لامعة ومرطبة. بتركيبته الغنية التي تتكون من 90٪ من مكونات طبيعية، يوفر لكِ ترطيباً يدوم لمدة 24 ساعة مع لمسة لامعة تستمر حتى 6 ساعات. كما يحتوي على شمع الياسمين والزيوت النباتية التي تعزز من جمال شفاهك وتغلفها بلون مكثف ولامع.
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