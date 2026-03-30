الإثنين 2026-03-30 03:04 م

مكملات غذائية تعزز شباب البشرة ونضارتها

الإثنين، 30-03-2026 01:43 م
الوكيل الإخباري-   ترتبط نضارة البشرة وجمالها بشكل وثيق بالتغذية المتوازنة، إذ لا يقتصر إشراقها على استخدام المستحضرات التجميلية فقط، بل يعكس مظهرها الحالة الصحية للجسم. وقد تكون بعض مشاكل البشرة والشعر نتيجة نقص في الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية.اضافة اعلان


ويؤكد مختصون أن فقدان الحيوية أو ظهور علامات التعب والشيخوخة المبكرة قد يشير إلى خلل في النظام الغذائي، ما يجعل الاهتمام بالتغذية السليمة خطوة أساسية، إلى جانب إمكانية دعمها بمكملات غذائية مناسبة بعد استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

وفي هذا الإطار، برزت مجموعة من المكملات التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة البشرة والشعر، أبرزها:

ويُعدّ الكولاجين من أهم العناصر الهيكلية للبشرة، حيث يساهم في تحسين مرونتها وتقليل التجاعيد وزيادة ترطيبها، كما يمكن الحصول عليه من مصادر طبيعية مثل مرق العظام، أو عبر مكملات غذائية تتميز بسهولة امتصاصها.

كما يُعتبر فيتامين C عنصراً أساسياً في إنتاج الكولاجين، إضافة إلى دوره في حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، إذ إن نقصه قد يؤدي إلى ضعف التئام الجروح وظهور مشكلات جلدية مختلفة.

وتلعب أحماض أوميغا-3 الدهنية دوراً مهماً في ترطيب البشرة، من خلال دعم تكوين الحاجز الواقي في الطبقة الخارجية للجلد، إلى جانب خصائصها المضادة للالتهابات التي تعزز صحة البشرة.

أما الزنك، فيُعد من العناصر الحيوية لتجدد خلايا الجلد وتسريع التئام الجروح، كما يساهم في تكوين البروتين ويحمي البشرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، في حين قد يؤدي نقصه إلى خشونة الجلد وتأخر الشفاء.

ويبرز فيتامين A كعنصر أساسي في تجديد خلايا البشرة وتنظيم إفراز الزيوت الطبيعية، إذ يساعد على الحفاظ على نعومة الجلد وصحة الشعر، بينما قد يؤدي نقصه إلى الجفاف وتكسّر الأظافر.

ويشدد الخبراء على أن اختيار المكملات الغذائية يجب أن يتم بعناية، وبما يتناسب مع احتياجات الجسم، بعيداً عن التأثر بالإعلانات أو الصيحات، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة والحفاظ على صحة البشرة على المدى الطويل.
 
 


الأردن يدين بأشد العبارات ما جرى في الكويت

أخبار محلية الأردن يدين بأشد العبارات ما جرى في الكويت

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

وزير الصناعة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاع غير مبرر بالأسواق

أخبار محلية وزير الصناعة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاع غير مبرر بالأسواق

أخبار محلية وزير العمل الأسبق قطامين: نهاية الضمان عام 2066 ويجب رد قانون الضمان لأنه لا يضمن الاستدامة

يحذر خبراء الصحة من تناول المكسرات ليلاً، لما قد يحملُ ذلك من بعض السلبيات التي يغفل عنها كثيرون، خاصة عند الإفراط أو اختيار أنواع غير مناسبة. والمكسرات غنية بالدهون والسعرات الحرارية، ما يجعل تناول

طب وصحة المكسرات.. لماذا يجب عدم تناولها ليلاً؟

الأمن يكشف تفاصيل إصابة سيدة بشظية صاروخ في ساحة منزلها

أخبار محلية الأمن يكشف تفاصيل إصابة سيدة بشظية صاروخ في ساحة منزلها

بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة خلال الساعات الماضية

أخبار محلية الدغمي: تعديلات الضمان غير دستورية.. ولا يجوز المساس بحقوق المشتركين



 






