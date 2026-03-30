مكملات غذائية تعزز شباب البشرة ونضارتها

الوكيل الإخباري- ترتبط نضارة البشرة وجمالها بشكل وثيق بالتغذية المتوازنة، إذ لا يقتصر إشراقها على استخدام المستحضرات التجميلية فقط، بل يعكس مظهرها الحالة الصحية للجسم. وقد تكون بعض مشاكل البشرة والشعر نتيجة نقص في الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية.





ويؤكد مختصون أن فقدان الحيوية أو ظهور علامات التعب والشيخوخة المبكرة قد يشير إلى خلل في النظام الغذائي، ما يجعل الاهتمام بالتغذية السليمة خطوة أساسية، إلى جانب إمكانية دعمها بمكملات غذائية مناسبة بعد استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.



وفي هذا الإطار، برزت مجموعة من المكملات التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة البشرة والشعر، أبرزها:



ويُعدّ الكولاجين من أهم العناصر الهيكلية للبشرة، حيث يساهم في تحسين مرونتها وتقليل التجاعيد وزيادة ترطيبها، كما يمكن الحصول عليه من مصادر طبيعية مثل مرق العظام، أو عبر مكملات غذائية تتميز بسهولة امتصاصها.



كما يُعتبر فيتامين C عنصراً أساسياً في إنتاج الكولاجين، إضافة إلى دوره في حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، إذ إن نقصه قد يؤدي إلى ضعف التئام الجروح وظهور مشكلات جلدية مختلفة.



وتلعب أحماض أوميغا-3 الدهنية دوراً مهماً في ترطيب البشرة، من خلال دعم تكوين الحاجز الواقي في الطبقة الخارجية للجلد، إلى جانب خصائصها المضادة للالتهابات التي تعزز صحة البشرة.



أما الزنك، فيُعد من العناصر الحيوية لتجدد خلايا الجلد وتسريع التئام الجروح، كما يساهم في تكوين البروتين ويحمي البشرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، في حين قد يؤدي نقصه إلى خشونة الجلد وتأخر الشفاء.



ويبرز فيتامين A كعنصر أساسي في تجديد خلايا البشرة وتنظيم إفراز الزيوت الطبيعية، إذ يساعد على الحفاظ على نعومة الجلد وصحة الشعر، بينما قد يؤدي نقصه إلى الجفاف وتكسّر الأظافر.



ويشدد الخبراء على أن اختيار المكملات الغذائية يجب أن يتم بعناية، وبما يتناسب مع احتياجات الجسم، بعيداً عن التأثر بالإعلانات أو الصيحات، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة والحفاظ على صحة البشرة على المدى الطويل.





