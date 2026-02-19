مكياج رمضان من وحي عروض الأزياء والنجمات

01:38 م

الوكيل الإخباري- يعكس المكياج الناعم في رمضان أسلوبًا أنيقًا ينسجم مع أجواء الشهر، حيث تميل الإطلالات إلى البساطة والرقي بعيدًا عن المبالغة. سواء كنتِ تستعدين لعزيمة إفطار أو لقاء عائلي أو للذهاب إلى العمل، يبقى المكياج الهادئ الخيار الأمثل لإطلالة متوازنة ومريحة. اضافة اعلان





يعتمد مكياج رمضان على ألوان حيادية ولمسات خفيفة تمنح البشرة إشراقة صحية تناسب ساعات النهار الطويلة. وفي ما يلي مجموعة أفكار مستوحاة من عروض الأزياء والستريت ستايل، يمكنكِ اعتمادها بسهولة خلال الشهر.



1- المكياج الوردي الهادئ



يبرز هذا اللوك بأناقته الناعمة، وقد لفت الأنظار في عرض Zuhair Murad ضمن أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2026. يرتكز على تدرجات وردية وخوخية مدموجة بخفة على الجفون، تمنح العين مظهرًا هادئًا من دون تكلّف. أما الشفاه، فيكملها لون وردي ناعم يضفي لمسة أنثوية رقيقة من دون أن يطغى على باقي الملامح.



2- لمسة من الأزرق



يُعد الأزرق من الألوان اللافتة في إطلالات رمضان، ويمكن اعتماده بأسلوب أنيق كما ظهرت به Ciinderella Balthazar خلال أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2026. يُفضّل استخدامه كظل عيون مع خط آيلاينر رفيع، مع تجنّب المبالغة في باقي الخطوات. اختاري درجات فاتحة من الأزرق، وابتعدي عن البرونزر القوي أو البلاشر الداكن للحفاظ على توازن الإطلالة.



3- أناقة البني الخفيف



تبرز درجات البني كخيار مثالي لمكياج عصري وهادئ، كما في عرض Luisa Beccaria خلال أسبوع الموضة في ميلانو لموسم خريف وشتاء 2025-2026. يمكن اعتماد البني الفاتح كظل للعيون، مع تحديد العين بأسلوب ناعم، وتنسيق اللون مع أحمر الشفاه للحصول على إطلالة متكاملة. لمسة خفيفة من البرونزر تضيف دفئًا طبيعيًا يناسب العبايات والكفتان بدرجات البني.



4- المكياج البرونزي



لإضفاء إشراقة دافئة على البشرة، يُعد المكياج البرونزي خيارًا مثاليًا، خصوصًا لعزائم السحور. ويمكن استلهام الفكرة من الإطلالة المتوهجة التي تألقت بها Lori Harvey خلال حفل Fashion Trust Arabia عام 2025 في الدوحة. اعتمدي آيلاينر بسيطًا، وأحمر شفاه بدرجات ترابية محددة بقلم بني فاتح، مع كونتور ناعم يمنح مظهرًا برونزيًا طبيعيًا، وأكملي الإطلالة ببلاشر وردي فاتح لإشراقة أنثوية متوازنة.





