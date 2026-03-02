مكياج سحور رمضان من الهادئ إلى المتألق

01:02 م

الوكيل الإخباري- يُعدّ السحور من أبرز اللحظات التي تجمع العائلة والأصدقاء في شهر رمضان، في أجواء دافئة ومميزة. وفي هذه الأمسيات، تختار المرأة إطلالة مكياج جذابة تعكس أناقة هادئة تليق بالمناسبة.





أفكار مكياج مميزة للسحور



يرتكز مكياج السحور على إبراز جمال بشرتكِ الطبيعي، ليحقق توازنًا مثاليًا بين الإطلالة الناعمة والمظهر المتكامل، إذ يلتقي الجمال البسيط بالأناقة العفوية. فلا تحتاجين إلى مكياج قوي، بل إلى إتقان فن الظهور بإطلالة جذابة وهادئة من دون تكلّف.



إليكِ مجموعة أفكار أنيقة يمكنكِ اعتمادها في سحور رمضان:



1- إطلالة ناعمة وطبيعية



اختاري بشرة موحّدة بلمسة طبيعية دافئة، مع كونتور خفيف وبرونزر ناعم يمنحان الوجه بُعدًا أنيقًا.



بالنسبة للعيون، اعتمدي ظلالًا بنية ومحايدة مع آيلاينر أسود رفيع ورموش كثيفة تعزز جمال النظرة. وأكملي الإطلالة بأحمر خدود خوخي وأحمر شفاه بلون محايد يناسب مختلف درجات البشرة.



2- لمسة لامعة ناعمة



لإطلالة أكثر إشراقًا، اعتمدي كريم أساس بلون دافئ مع لمسة هايلايتر ذهبية ناعمة على أعلى الخدود.



حددي عينيكِ بآيلاينر أسود ورموش كثيفة، واختاري أحمر شفاه بنيًا لامعًا يضفي لمسة فخامة تناسب أجواء السحور.



3- أناقة كلاسيكية هادئة



إذا كنتِ من محبات الأسلوب الكلاسيكي، فاختاري بشرة طبيعية من دون مبالغة في كريم الأساس، مع ظلال عيون نحاسية وتحديد رقيق يبرز جمال العينين.



أما أحمر الشفاه، فاختاري درجة نيود خوخية أنيقة تكمل الإطلالة بنعومة.



4- درجات دافئة متناغمة



ارتكزي على الألوان الدافئة مع لمسة كونتور خفيفة تبرز ملامح الوجه بأسلوب أنيق.



يمكنكِ اعتماد ظلال بنية دخانية مع تدرجات موف خفيفة، وأحمر شفاه نيود مائل إلى البني ينسجم مع الإطلالة الهادئة.



بهذه الخطوات البسيطة، تحصلين على مكياج متوازن وأنيق يليق بأمسيات السحور ويبرز جمالكِ الطبيعي من دون مبالغة.





