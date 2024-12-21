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منتج العناية بالبشرة الأكثر بحثاً على غوغل في 2024

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-12-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري-   كشفت بيانات جديدة من وكالة التسويق الرقمي "Foundation" أن حمض الساليسيليك هو أكثر المكونات بحثاً في مجال العناية بالبشرة لعام 2024، بمتوسط 60,500 عملية بحث شهرياً.

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مميزات حمض الساليسيليك
هذا المكون الشهير، المعروف بقدرته على:
مكافحة حب الشباب.
تقليل الالتهابات.
تنظيف المسام.
يعكس تزايد الطلب على منتجات العناية بالبشرة المستندة إلى العلم والتي تقدم نتائج مثبتة.


ومن أبرز فوائده:
التقشير اللطيف: حيث يزيل الطبقة العليا من الخلايا الميتة، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً.
محاربة التجاعيد: يحافظ على شباب البشرة ويقلل ظهور الخطوط الدقيقة.
تنظيم إنتاج الزهم: مما يجعله مناسباً للبشرة الدهنية.
معالجة الرؤوس السوداء والبيضاء: وتقليص حجم المسام.
تهدئة الالتهابات: مما يساعد على تحسين مظهر البشرة.


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