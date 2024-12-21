منتج العناية بالبشرة الأكثر بحثاً على غوغل في 2024

الوكيل الإخباري- كشفت بيانات جديدة من وكالة التسويق الرقمي "Foundation" أن حمض الساليسيليك هو أكثر المكونات بحثاً في مجال العناية بالبشرة لعام 2024، بمتوسط 60,500 عملية بحث شهرياً.

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مميزات حمض الساليسيليك

هذا المكون الشهير، المعروف بقدرته على:

مكافحة حب الشباب.

تقليل الالتهابات.

تنظيف المسام.

يعكس تزايد الطلب على منتجات العناية بالبشرة المستندة إلى العلم والتي تقدم نتائج مثبتة.



ومن أبرز فوائده:

التقشير اللطيف: حيث يزيل الطبقة العليا من الخلايا الميتة، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقاً.

محاربة التجاعيد: يحافظ على شباب البشرة ويقلل ظهور الخطوط الدقيقة.

تنظيم إنتاج الزهم: مما يجعله مناسباً للبشرة الدهنية.

معالجة الرؤوس السوداء والبيضاء: وتقليص حجم المسام.

تهدئة الالتهابات: مما يساعد على تحسين مظهر البشرة.