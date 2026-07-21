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من القهوة إلى الشعر.. "الإسبريسو براون" لون الفخامة الهادئة - صور

سشي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   أصبح لون "الإسبريسو براون" من أبرز صيحات الشعر هذا الموسم، بفضل درجته البنية العميقة المستوحاة من لون القهوة المركزة، والتي تجمع بين الفخامة والدفء واللمعان الطبيعي.

ويتميز هذا اللون بقدرته على منح الشعر مظهراً أكثر كثافة وحيوية، كما يناسب مختلف ألوان البشرة وقصات الشعر، ولا يحتاج إلى صيانة متكررة مقارنة بالدرجات الفاتحة.

ويعتمد «الإسبريسو براون» على تدرجات متعددة، مثل الموكا، والكراميل، والبرونزي، والرمادي، والكرز الداكن، ما يمنح الشعر أبعاداً مختلفة تظهر مع الحركة والإضاءة.

وينصح خبراء الشعر بالحفاظ على لمعان اللون عبر استخدام منتجات مخصصة للشعر المصبوغ، والترطيب المنتظم، وتقليل التعرض للحرارة وأشعة الشمس للحفاظ على ثباته.

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