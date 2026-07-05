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من بيروت إلى هوليوود.. رحلة إيلي صعب المذهلة

بيثض
إيلي صعب
 
الأحد، 05-07-2026 08:18 ص

الوكيل الإخباري-   يحتفي عالم الموضة بعيد ميلاد المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، المولود في 4 يوليو/تموز 1964 في بيروت، والذي بدأ شغفه بالخياطة منذ طفولته وافتتح أول مشغل له عام 1982.

حقق صعب نقلة نوعية في مسيرته عام 1997 عندما أصبح أول مصمم غير إيطالي ينضم إلى الغرفة الوطنية الإيطالية للموضة، قبل أن ينطلق عالميًا بعد ظهور هالي بيري بفستان من تصميمه في حفل الأوسكار عام 2002.

أصبحت تصاميمه خيارًا للملكات والأميرات ونجمات هوليوود، من بينهن الملكة رانيا العبدالله وجينيفر لوبيز ونيكول كيدمان.

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كما وسّع علامته التجارية لتشمل العطور والتصميم الداخلي والعقارات الفاخرة.

ويُعرف إيلي صعب بأسلوب يجمع بين الفخامة الشرقية والأناقة الغربية من خلال التطريز اليدوي والكريستال والأقمشة الفاخرة، ليصبح أحد أبرز مصممي الأزياء الراقية في العالم.

 
 


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