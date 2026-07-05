من بيروت إلى هوليوود.. رحلة إيلي صعب المذهلة

حقق صعب نقلة نوعية في مسيرته عام 1997 عندما أصبح أول مصمم غير إيطالي ينضم إلى الغرفة الوطنية الإيطالية للموضة، قبل أن ينطلق عالميًا بعد ظهور هالي بيري بفستان من تصميمه في حفل الأوسكار عام 2002.
أصبحت تصاميمه خيارًا للملكات والأميرات ونجمات هوليوود، من بينهن الملكة رانيا العبدالله وجينيفر لوبيز ونيكول كيدمان.
ويُعرف إيلي صعب بأسلوب يجمع بين الفخامة الشرقية والأناقة الغربية من خلال التطريز اليدوي والكريستال والأقمشة الفاخرة، ليصبح أحد أبرز مصممي الأزياء الراقية في العالم.
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