من فنجان القهوة إلى عالم الموضة.. لون يكتسح الأظافر - صور

الوكيل الإخباري- يتصدر طلاء أظافر الإسبريسو، بدرجته البنية الداكنة، أبرز صيحات مانيكير صيف 2026، في خطوة تخالف الألوان الزاهية المعتادة لهذا الموسم.

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ويمنح اللون إطلالة أنيقة وفاخرة، مع سهولة تنسيقه مع مختلف الأزياء والإكسسوارات.



وتبرز هذا الصيف تصاميم تجمع البني الإسبريسو مع الأزرق السماوي، أو درجات البيج والكريمي المستوحاة من مشروبات القهوة، إلى جانب المانيكير الفرنسي العصري والزخارف البسيطة، ما يمنح الأظافر مظهراً عصرياً ومتجدداً.



كما يؤكد خبراء الموضة أن هذا اللون يناسب الأظافر الطويلة والقصيرة، ويُعد خياراً مثالياً لمن يفضلن الإطلالات الهادئة والأنيقة خلال صيف 2026.