الثلاثاء 2026-08-04 01:27 م

من فنجان القهوة إلى عالم الموضة.. لون يكتسح الأظافر - صور

XFG
تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:51 ص

الوكيل الإخباري-   يتصدر طلاء أظافر الإسبريسو، بدرجته البنية الداكنة، أبرز صيحات مانيكير صيف 2026، في خطوة تخالف الألوان الزاهية المعتادة لهذا الموسم.

اضافة اعلان

 

ويمنح اللون إطلالة أنيقة وفاخرة، مع سهولة تنسيقه مع مختلف الأزياء والإكسسوارات.


وتبرز هذا الصيف تصاميم تجمع البني الإسبريسو مع الأزرق السماوي، أو درجات البيج والكريمي المستوحاة من مشروبات القهوة، إلى جانب المانيكير الفرنسي العصري والزخارف البسيطة، ما يمنح الأظافر مظهراً عصرياً ومتجدداً.


كما يؤكد خبراء الموضة أن هذا اللون يناسب الأظافر الطويلة والقصيرة، ويُعد خياراً مثالياً لمن يفضلن الإطلالات الهادئة والأنيقة خلال صيف 2026.

 


Image1_8202649493683839316.jpg
Image1_82026494924123686701.jpg
Image1_82026494930488850183.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللجنة الاستشارية تعتمد الإطار التنفيذي لمشروع "مدينتي تهتم" وتقر موعد إطلاق التحدي الوطني

أخبار محلية اللجنة الاستشارية تعتمد الإطار التنفيذي لمشروع "مدينتي تهتم" وتقر موعد إطلاق التحدي الوطني

الصفدي يبحث مع تورك تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

أخبار محلية الصفدي يبحث مع تورك تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

الوزير المصري يكشف عن حلول مرتقبة مع شركة البوتاس لإنهاء قضية أراضي الغور

شؤون برلمانية الوزير المصري يكشف عن حلول مرتقبة مع شركة البوتاس لإنهاء قضية أراضي الغور

رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية

وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة

أخبار محلية تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - اسماء

نائب تحت القبة: تعديلات "الملكية العقارية" جعلتني أفكر بالاستقالة .. "سامحونا"

شؤون برلمانية نائب تحت القبة: تعديلات "الملكية العقارية" جعلتني أفكر بالاستقالة .. "سامحونا"

النائب السعود لوزير الصحة: "حوّل" المركز الصحي في حي الطفايلة إلى روضة أو "سكره" !

شؤون برلمانية النائب السعود لوزير الصحة: "حوّل" المركز الصحي في حي الطفايلة إلى روضة أو "سكره" !

العودات يكشف تفاصيل جديدة حول تقدير تعويضات العقارات المستملكة

شؤون برلمانية العودات يكشف تفاصيل جديدة حول تقدير تعويضات العقارات المستملكة



 
 






الأكثر مشاهدة

 