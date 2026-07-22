الأربعاء 2026-07-22 02:42 م

موضة مكياج جديدة تتخلى عن الماسكارا لإطلالة طبيعية

تنان
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:05 ص
الوكيل الإخباري-   تشهد صيحات الجمال تحولًا نحو الإطلالات الطبيعية والبسيطة، مع انتشار موضة جديدة تدعو إلى التخلي عن استخدام الماسكارا في مكياج العيون اليومي.اضافة اعلان


وتعتمد هذه الصيحة على إبقاء الرموش بطبيعتها دون تطويل أو تكثيف، للحصول على مظهر ناعم وعفوي يركز على البساطة والراحة.
 
 


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