موضة مكياج جديدة تتخلى عن الماسكارا لإطلالة طبيعية

وتعتمد هذه الصيحة على إبقاء الرموش بطبيعتها دون تطويل أو تكثيف، للحصول على مظهر ناعم وعفوي يركز على البساطة والراحة.
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