نصائح بسيطة لتحسين جمال بشرتك في الشتاء

الوكيل الإخباري- مع قدوم فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من جفاف البشرة بسبب الهواء البارد والمكيفات.

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إليك بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ على جمال بشرتك خلال هذه الفترة:

- ترطيب البشرة: استخدمي مرطبات غنية مثل الكريمات التي تحتوي على زيت الأرجان أو زبدة الشيا للحفاظ على ترطيب البشرة.

- شرب الماء: رغم برودة الطقس، يجب عليك شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على نضارة البشرة.

- استخدام واقي الشمس: حتى في الشتاء، تكون الأشعة فوق البنفسجية ضارة. تأكدي من استخدام واقي الشمس لحماية بشرتك.

- تقشير البشرة: قومي بتقشير بشرتك مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من الخلايا الميتة وتحفيز نمو خلايا جديدة.

- تغذية صحية: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الفواكه والخضراوات يساعد على تعزيز صحة البشرة.