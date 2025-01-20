نصائح بسيطة لتحسين جمال بشرتك في الشتاء

- ترطيب البشرة: استخدمي مرطبات غنية مثل الكريمات التي تحتوي على زيت الأرجان أو زبدة الشيا للحفاظ على ترطيب البشرة.
- شرب الماء: رغم برودة الطقس، يجب عليك شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على نضارة البشرة.
- استخدام واقي الشمس: حتى في الشتاء، تكون الأشعة فوق البنفسجية ضارة. تأكدي من استخدام واقي الشمس لحماية بشرتك.
- تقشير البشرة: قومي بتقشير بشرتك مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من الخلايا الميتة وتحفيز نمو خلايا جديدة.
- تغذية صحية: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الفواكه والخضراوات يساعد على تعزيز صحة البشرة.
باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على جمال بشرتك وإشراقها طوال فصل الشتاء!
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