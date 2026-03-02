نصائح للعناية بالشعر الجاف في رمضان

12:39 م

الوكيل الإخباري- في شهر رمضان، قد يتغيّر قوام الشعر ويصبح أكثر جفافًا من المعتاد نتيجة ساعات الصيام الطويلة وقلة شرب الماء، ما يؤدي إلى فقدانه جزءًا من رطوبته الطبيعية ولمعانه.





خطوات سهلة للعناية بالشعر الجاف في رمضان



لكن هذا لا يعني أن تتركي شعركِ يفقد حيويته طوال الشهر. فمن خلال إدخال خطوات عناية بسيطة إلى روتينكِ اليومي، يمكنكِ حمايته من الجفاف والحفاظ على صحته ولمعانه.



إليكِ خمس خطوات أساسية تساعدكِ على العناية بشعركِ الجاف خلال رمضان:



1- استخدمي سيرومًا مرطبًا للشعر



يُعدّ ترطيب الشعر باستخدام السيروم خطوة أساسية في روتين العناية بالشعر على مدار العام، وخصوصًا إذا كان شعركِ جافًا. اختاري سيرومات تحتوي على مكوّنات مرطِّبة مثل النياسيناميد، والجلسرين، والبروتينات النباتية، إذ تساعد على ترطيب الخصلات الجافة وتعزيز حيوية الشعر. استخدمي السيروم مرتين أسبوعيًا مباشرة بعد الاستحمام، عندما يكون الشعر رطبًا، للحصول على أفضل النتائج.



2- قلّلي من استخدام أدوات تصفيف الشعر



يعتمد الكثير منا على أدوات تصفيف الشعر بشكل شبه يومي، مثل السيشوار ومكواة الشعر، لكن الإفراط في استخدامها قد يسبّب جفاف الشعر وتلفه بفعل الحرارة. حاولي قدر الإمكان التقليل من استخدام هذه الأدوات خلال شهر رمضان، واختاري تسريحات تُبرز طبيعة شعركِ ولمسته الطبيعية من دون اللجوء إليها. واحصري استخدامها في المناسبات المهمة فقط، أو اكتفي بتجفيف الشعر بالسيشوار من مسافة بعيدة لتخفيف تأثير الحرارة والحفاظ على صحة شعركِ ورطوبته الطبيعية.



3- عالجي شعركِ بالبخار



يساعد البخار على ترطيب الشعر بعمق خلال شهر رمضان عندما يفقد جزءًا من رطوبته. يمكنكِ استخدام جهاز بخار مخصّص للشعر، أو لفّه بمنشفة دافئة ورطبة فوق ماسك أو بلسم مرطّب لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة. تعمل الحرارة الرطبة على فتح مسام الشعرة، ما يسمح بتغلغل المنتجات داخلها بصورة أفضل ويعزّز استفادة الشعر من المكوّنات المغذّية.





