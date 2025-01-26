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نصائح للعناية باليدين خلال فصل الشتاء

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تعبيرية
الأحد، 26-01-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-   مع قدوم فصل الشتاء، يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة جفاف اليدين وتشققهما بسبب التغيرات الجوية. ومع انخفاض درجات الحرارة، يصبح الجلد أكثر عرضة للجفاف مما يسبب تهيجًا وتقشيرًا في بعض الأحيان. ولتجنب ذلك، قدم خبراء العناية بالبشرة مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة اليدين خلال هذا الموسم:

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 ترطيب اليدين بشكل منتظم: يُنصح باستخدام مرطب يحتوي على مكونات مثل زبدة الشيا أو زيت الزيتون، حيث يساعد على تغذية الجلد وحمايته من الجفاف.
ارتداء القفازات: لحماية اليدين من البرد القارس، يوصى بارتداء القفازات عند الخروج في الطقس البارد، كما يُفضل ارتداء قفازات مخصصة للترطيب ليلاً لتحسين النتائج.
تجنب غسل اليدين بالماء الساخن: يُفضل تجنب استخدام الماء الساخن لغسل اليدين، حيث أنه يزيد من جفاف الجلد. يمكن استخدام الماء الفاتر بدلًا منه.
استخدام واقي من الشمس: حتى في فصل الشتاء، يمكن لأشعة الشمس أن تسبب ضررًا للبشرة. لذلك يُنصح باستخدام واقي شمس على اليدين خاصة عند الخروج في النهار.
التقشير اللطيف: يمكن استخدام مقشر طبيعي مرة واحدة في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة من الجلد وتجديده.

 

اتباع هذه النصائح يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة وجمال اليدين وحمايتهما من الجفاف في فصل الشتاء.




 

 
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