نصائح للعناية باليدين خلال فصل الشتاء

ارتداء القفازات: لحماية اليدين من البرد القارس، يوصى بارتداء القفازات عند الخروج في الطقس البارد، كما يُفضل ارتداء قفازات مخصصة للترطيب ليلاً لتحسين النتائج.
تجنب غسل اليدين بالماء الساخن: يُفضل تجنب استخدام الماء الساخن لغسل اليدين، حيث أنه يزيد من جفاف الجلد. يمكن استخدام الماء الفاتر بدلًا منه.
استخدام واقي من الشمس: حتى في فصل الشتاء، يمكن لأشعة الشمس أن تسبب ضررًا للبشرة. لذلك يُنصح باستخدام واقي شمس على اليدين خاصة عند الخروج في النهار.
التقشير اللطيف: يمكن استخدام مقشر طبيعي مرة واحدة في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة من الجلد وتجديده.
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