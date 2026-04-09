الخميس 2026-04-09 11:15 م

نقاط البولكا جرأة الألوان وأناقة التفاصيل

تعبيرية
الخميس، 09-04-2026 12:22 م
الوكيل الإخباري-   تحافظ نقشة البولكا على مكانتها كواحدة من الصيحات الكلاسيكية في عالم الموضة، لكنها تظهر هذا الموسم بروح أكثر أناقة وعصرية، لتكسر رتابة الألوان المحايدة والتصاميم البسيطة التي سيطرت في الفترة الماضية. تضيف هذه النقشة إلى الإطلالة توازنًا لافتًا بين الأنوثة والقوة، وتمزج بين الطابع المرح واللمسة الراقية من خلال التنانير الانسيابية، والبلوزات الشفافة، والفساتين الأنيقة.اضافة اعلان


نقاط البولكا بأسلوب متجدد في ربيع 2026

لا يقتصر حضور البولكا هذا الموسم على التصاميم نفسها، بل يبرز أيضًا في طرق تنسيقها التي تكشف جمالها بأسلوب عصري ومتجدد. إليكِ أبرز الصيحات التي يمكنكِ اعتمادها لإطلالة أنيقة ومواكبة للموضة.

صيحة البولكا مع الفيونكة

هذا الربيع، تتجه صيحة البولكا نحو القطع الرومانسية، من خلال الأقمشة الشفافة والناعمة التي تضفي خفة وأناقة على الإطلالة. تبرز الفساتين الخفيفة باللونين الأبيض والأسود، مزينة بتفاصيل أنثوية، مثل الفيونكة على الصدر أو الظهر، ما يمنحها لمسة ناعمة وجذابة.

البولكا بالألوان

لم تعد نقاط البولكا محصورة بالكلاسيكية بين الأبيض والأسود، بل تتجه هذا الموسم نحو تنسيقات لونية أكثر جرأة، مثل الأصفر أو الكريمي مع الأسود أو الأبيض. تظهر هذه الصيحة بأساليب متعددة، سواء من خلال الفساتين أو تنسيقات التنانير مع القمصان، كما تمتد إلى الإكسسوارات، حيث تبرز الحقائب المزينة بنقاط البولكا الملونة كخيار لافت يضيف حيوية إلى الإطلالة.
 
 


أحدث الأخبار

سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي

عربي ودولي دمشق تستنكر الغارات الإسرائيلية على لبنان

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية



 






