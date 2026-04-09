نقاط البولكا جرأة الألوان وأناقة التفاصيل

12:22 م

الوكيل الإخباري- تحافظ نقشة البولكا على مكانتها كواحدة من الصيحات الكلاسيكية في عالم الموضة، لكنها تظهر هذا الموسم بروح أكثر أناقة وعصرية، لتكسر رتابة الألوان المحايدة والتصاميم البسيطة التي سيطرت في الفترة الماضية. تضيف هذه النقشة إلى الإطلالة توازنًا لافتًا بين الأنوثة والقوة، وتمزج بين الطابع المرح واللمسة الراقية من خلال التنانير الانسيابية، والبلوزات الشفافة، والفساتين الأنيقة.





نقاط البولكا بأسلوب متجدد في ربيع 2026



لا يقتصر حضور البولكا هذا الموسم على التصاميم نفسها، بل يبرز أيضًا في طرق تنسيقها التي تكشف جمالها بأسلوب عصري ومتجدد. إليكِ أبرز الصيحات التي يمكنكِ اعتمادها لإطلالة أنيقة ومواكبة للموضة.



صيحة البولكا مع الفيونكة



هذا الربيع، تتجه صيحة البولكا نحو القطع الرومانسية، من خلال الأقمشة الشفافة والناعمة التي تضفي خفة وأناقة على الإطلالة. تبرز الفساتين الخفيفة باللونين الأبيض والأسود، مزينة بتفاصيل أنثوية، مثل الفيونكة على الصدر أو الظهر، ما يمنحها لمسة ناعمة وجذابة.



البولكا بالألوان



لم تعد نقاط البولكا محصورة بالكلاسيكية بين الأبيض والأسود، بل تتجه هذا الموسم نحو تنسيقات لونية أكثر جرأة، مثل الأصفر أو الكريمي مع الأسود أو الأبيض. تظهر هذه الصيحة بأساليب متعددة، سواء من خلال الفساتين أو تنسيقات التنانير مع القمصان، كما تمتد إلى الإكسسوارات، حيث تبرز الحقائب المزينة بنقاط البولكا الملونة كخيار لافت يضيف حيوية إلى الإطلالة.





