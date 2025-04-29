الثلاثاء 2025-04-29 05:45 م
 

هذه هي الخطوات الضروريّة للعناية بالبشرة المُختلطة

غ8ع
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-   البشرة المختلطة هي نوع من البشرة التي تجمع بين المناطق الجافة والدهنية في الوجه، حيث تكون بعض المناطق مثل الجبهة والأنف والذقن (المعروفة بمنطقة T-zone) دهنية، بينما تكون الخدين والمناطق المحيطة بها جافة أو حساسة. تتطلب هذه البشرة عناية خاصة لضمان توازنها والحفاظ على مظهر صحي ومرن. من خلال اتباع روتين عناية مناسب، يمكن الحفاظ على صحة البشرة المختلطة ومعالجة التحديات المرتبطة بها مثل التهيج أو اللمعان الزائد في بعض المناطق.

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لعناية بالبشرة المختلطة:
تنظيف الوجه: استخدمي منظفًا خفيفًا يناسب البشرة المختلطة.
تونر مناسب: اختاري تونر خالٍ من الكحول لإعادة توازن البشرة.
ترطيب البشرة: استخدمي مرطب خفيف غير دُهني.
تقشير البشرة: مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر لطيف.
ماسك للوجه: استخدمي ماسك مرطب للمناطق الجافة ومنظف للمناطق الدهنية.
واقي شمس: حماية يومية باستخدام واقي شمس غير دُهني.
منتجات لمنطقة T-zone: استخدمي منتجات خاصة للمناطق الدهنية مثل الجبهة والأنف.

 

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