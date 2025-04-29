هذه هي الخطوات الضروريّة للعناية بالبشرة المُختلطة

لعناية بالبشرة المختلطة:
تنظيف الوجه: استخدمي منظفًا خفيفًا يناسب البشرة المختلطة.
تونر مناسب: اختاري تونر خالٍ من الكحول لإعادة توازن البشرة.
ترطيب البشرة: استخدمي مرطب خفيف غير دُهني.
تقشير البشرة: مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر لطيف.
ماسك للوجه: استخدمي ماسك مرطب للمناطق الجافة ومنظف للمناطق الدهنية.
واقي شمس: حماية يومية باستخدام واقي شمس غير دُهني.
منتجات لمنطقة T-zone: استخدمي منتجات خاصة للمناطق الدهنية مثل الجبهة والأنف.
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