هل الكحل مضر للعين؟

من المرجح أن تحتوي المنتجات التجارية على مواد حافظة وأصباغ ومواد كيميائية أخرى.
يلعب التركيب دورًا مهمًا في تحديد سلامة الكحل بالإضافة إلى فوائده أو مخاطره المحتملة.
يمكن أن يسبب الكحل عدوى في عينيك إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح، أو استخدامه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية ومشاركته مع الآخرين.
المخاطر المرتبطة باستخدام الكحل
1. تهيج العين والحساسية: قد تحتوي بعض الكحل على الرصاص أو المعادن الثقيلة، مما يسبب تهيجًا أو بقعًا حمراء أو حتى تفاعلات حساسية في العين.
2. العدوى: يمكن أن تؤوي الكحل البكتيريا إذا كان هناك استخدام غير صحي للمنتج حيث يسلمه الناس لبعضهم البعض. يزيد الكحل الملوث من خطر الإصابة بالعين الوردية.
3. انسداد القناة الدمعية وجفاف العين: توجد القنوات الدمعية على طول خط الماء في كلا الجفنين. يمكن أن تسد عن طريق وضع الكحل على طول خط الماء؛ أي الحافة الداخلية للجفن مما يؤدي إلى الجفاف والالتهاب والشعير.
4. قد يشكل خطرًا على الأطفال، ويجب تجنبه تمامًا. يمكن أن يؤدي إلى تهيج ودموع والتهابات لديهم.
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