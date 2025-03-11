هل يمكن تخزين جميع مستحضرات التجميل في الثلاجة؟

منتجات لا يجب حفظها في الثلاجة:
مستحضرات المكياج: كريم الأساس، الكونسيلر، وأحمر الشفاه قد يتأثر قوامها بالبرودة ويصبح صعب التطبيق.
طلاء الأظافر: البرودة تجعل قوامه غليظًا، مما يصعب تطبيقه.
زيوت الوجه: تؤثر البرودة على مكونات الزيوت، مما يجعلها غير فعالة.
الكريم الواقي من الشمس: البرودة قد تؤثر على تركيبته وتقلل من فعاليته.
العطور: البرودة تؤثر على جزيئات العطر وتقلل من جودته ورائحته.
أقنعة الجل: تساعد البرودة في تخفيف التورم وتجديد البشرة.
وسادات العين: تمنح انتعاشًا وحماية لمنطقة حول العين.
منتجات ترطيب الوجه: تعطي شعورًا بالانتعاش خاصة في الصيف.
بكرات تدليك الوجه: الاحتفاظ بها في الثلاجة يعزز من فوائدها في تدليك البشرة.
إذا كنتِ ترغبين في إطالة عمر مستحضراتك التجميلية، تأكدي من معرفة المنتج الأنسب للتخزين في الثلاجة.
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