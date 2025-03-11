 
الثلاثاء 2025-03-11 04:08 م
 

هل يمكن تخزين جميع مستحضرات التجميل في الثلاجة؟

نع
تعبيرية
 
الثلاثاء، 11-03-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-   ينصح خبراء التجميل بحفظ مستحضرات التجميل في أماكن باردة وجافة، مع درجات حرارة مستقرة بين 15-20 درجة مئوية. ومع ذلك، تتبع بعض النساء عادة وضع مستحضرات التجميل في الثلاجة بهدف إطالة عمرها الافتراضي، ولكن هناك بعض المنتجات التي لا يجب تخزينها في الثلاجة. إليك قائمة بالمنتجات التي تأثر البرودة على جودتها:

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منتجات لا يجب حفظها في الثلاجة:
مستحضرات المكياج: كريم الأساس، الكونسيلر، وأحمر الشفاه قد يتأثر قوامها بالبرودة ويصبح صعب التطبيق.
طلاء الأظافر: البرودة تجعل قوامه غليظًا، مما يصعب تطبيقه.
زيوت الوجه: تؤثر البرودة على مكونات الزيوت، مما يجعلها غير فعالة.
الكريم الواقي من الشمس: البرودة قد تؤثر على تركيبته وتقلل من فعاليته.
العطور: البرودة تؤثر على جزيئات العطر وتقلل من جودته ورائحته.

 

 منتجات يمكن حفظها في الثلاجة:
أقنعة الجل: تساعد البرودة في تخفيف التورم وتجديد البشرة.
وسادات العين: تمنح انتعاشًا وحماية لمنطقة حول العين.
منتجات ترطيب الوجه: تعطي شعورًا بالانتعاش خاصة في الصيف.
بكرات تدليك الوجه: الاحتفاظ بها في الثلاجة يعزز من فوائدها في تدليك البشرة.


إذا كنتِ ترغبين في إطالة عمر مستحضراتك التجميلية، تأكدي من معرفة المنتج الأنسب للتخزين في الثلاجة.

 

الجزيرة 

 
 
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