☀️ واقي الشمس: درع أساسي لبشرتك على مدار العام

🧴 كيف تختارين واقي الشمس المناسب؟
عامل الحماية (SPF)
اختاري واقيًا بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30.
تأكدي أنه "واسع الطيف" لحماية من UVA وUVB.
هل هو مقاوم للماء؟
لا يوجد واقٍ مقاوم للماء 100%. تعني العبارة أنه يدوم فقط 40-90 دقيقة أثناء التعرق أو السباحة. أعيدي تطبيقه بعد هذه الفترة دائمًا.
لنوع بشرتك
دهنية: تركيبة خفيفة وغير لامعة.
جافة: غني بالترطيب.
حساسة: اختاري تركيبة معدنية (أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم).
مختلطة: اختاري تركيبة خفيفة ومتوازنة.
تحققي من تاريخ الصلاحية
يُفضّل استخدام الواقي خلال سنة من فتح العبوة.
لا تستخدمي منتجًا منتهي الصلاحية حتى لو لم يُفتح.
🧪 الأنواع الرئيسية:
النوع كيف يعمل؟ لمن يُنصح به؟
كيميائي يمتص الأشعة ويحولها جميع أنواع البشرة ما عدا الحساسة
معدني يعكس الأشعة عن البشرة للبشرة الحساسة أو الأطفال
🎨 تركيبة المنتج:
ملوّن: يغني عن كريم الأساس ويوحّد اللون.
شفاف: خفيف وغير مرئي، مناسب لجميع الأوقات.
📌 نصيحة أخيرة:
ضعي واقي الشمس قبل 15 دقيقة من الخروج، وجدديه كل ساعتين أو بعد السباحة والتعرق.
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