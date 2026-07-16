وداعًا لتلف الشعر في الصيف.. خطوات لحمايته من أضرار السباحة

كما يُفضل غسل الشعر جيدًا بعد السباحة بشامبو لطيف وبلسم مغذٍ، مع استخدام ماسك مرطب أسبوعيًا لتعويض الرطوبة.
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