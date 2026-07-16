وداعًا لتلف الشعر في الصيف.. خطوات لحمايته من أضرار السباحة

الوكيل الإخباري- يؤثر فصل الصيف في صحة الشعر، إذ قد تسبب مياه البحر المالحة والكلور في المسابح جفافه وفقدان لمعانه.

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وللحفاظ على شعر صحي، يُنصح بتبليله بالماء العذب قبل السباحة، واستخدام زيوت أو بلسم وقائي لتقليل امتصاص المواد الضارة.



كما يُفضل غسل الشعر جيدًا بعد السباحة بشامبو لطيف وبلسم مغذٍ، مع استخدام ماسك مرطب أسبوعيًا لتعويض الرطوبة.