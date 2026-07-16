الخميس 2026-07-16 11:39 ص

وداعًا لتلف الشعر في الصيف.. خطوات لحمايته من أضرار السباحة

شصي
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   يؤثر فصل الصيف في صحة الشعر، إذ قد تسبب مياه البحر المالحة والكلور في المسابح جفافه وفقدان لمعانه.

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وللحفاظ على شعر صحي، يُنصح بتبليله بالماء العذب قبل السباحة، واستخدام زيوت أو بلسم وقائي لتقليل امتصاص المواد الضارة.

كما يُفضل غسل الشعر جيدًا بعد السباحة بشامبو لطيف وبلسم مغذٍ، مع استخدام ماسك مرطب أسبوعيًا لتعويض الرطوبة.

 

وينصح الخبراء أيضًا بحماية الشعر من أشعة الشمس، وتجنب أدوات التصفيف الحرارية، وقص الأطراف بانتظام للحفاظ على مظهره الحيوي.

 
 


gnews

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