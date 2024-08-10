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وداعاً للتجاعيد... قناع طبيعي لشدّ البشرة

ن
تعبيرية




 

السبت، 10-08-2024 12:44 م

الوكيل الإخباري-   ينصح خبراء الجمال السيدات بتطبيق قناع الخميرة وماء الورد، باعتبار أنه من أفضل الأقنعة التي تساعد في عملية شدّ البشرة وتفتيح لونها، وهو بديل فعّال لحقن البوتوكس والفيلر.


ويؤكد الخبراء أن قناع الخميرة وماء الورد يمتلك العديد من المميزات الجمالية، إذ يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء والشوائب ويجعل البشرة مشدودة وناعمة كما لو أنها خضعت للعناية بالتقنيات الحديثة لشدّ البشرة والتخلص من التجاعيد.


ويُحضّر هذا القناع بمكوّنات بسيطة موجودة في كل منزل، وهي: الخميرة، الماء الفاتر، وماء الورد.
خذي ملعقة كبيرة من الخميرة، وأضيفي إليها مقداراً مناسباً من ماء الورد، والقليل من الماء الفاتر.

 

ثم امزجي كل المكوّنات جيداً حتى الحصول على قوام متجانس. وأخيراً ضعي هذا "الماسك" على كامل وجهك والرقبة، واتركيه لمدة نصف ساعة.


تجدر الإشارة إلى أن من المهم استخدام خميرة البيرة في هذا القناع، والابتعاد عن الخميرة الفورية، لأنها لن تساعدكِ في الحصول على قوام متجانس.

 

لها 

gnews

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