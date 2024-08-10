وداعاً للتجاعيد... قناع طبيعي لشدّ البشرة

ويؤكد الخبراء أن قناع الخميرة وماء الورد يمتلك العديد من المميزات الجمالية، إذ يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء والشوائب ويجعل البشرة مشدودة وناعمة كما لو أنها خضعت للعناية بالتقنيات الحديثة لشدّ البشرة والتخلص من التجاعيد.
ويُحضّر هذا القناع بمكوّنات بسيطة موجودة في كل منزل، وهي: الخميرة، الماء الفاتر، وماء الورد.
خذي ملعقة كبيرة من الخميرة، وأضيفي إليها مقداراً مناسباً من ماء الورد، والقليل من الماء الفاتر.
تجدر الإشارة إلى أن من المهم استخدام خميرة البيرة في هذا القناع، والابتعاد عن الخميرة الفورية، لأنها لن تساعدكِ في الحصول على قوام متجانس.
-
أخبار متعلقة
-
وصفات في غاية السهولة لرموش جذابة
-
احذري من هذا الأمر عند تطبيق منتجات العناية بالبشرة
-
خطوات سهلة للمحافظة على جمالك أثناء الحمل
-
توصيات فعالة لعلاج مشكلة الهالات السوداء المزعجة
-
النمش الزائف أحدث صيحات عالم التجميل
-
أطعمة تصلح البشرة وتكافح الشيخوخة
-
خطوات أساسية لإنقاذ مكياجك من السيلان في الصيف
-
نصائح بسيطة لحماية الجلد أثناء الحمل