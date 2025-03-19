ودّعي تقصف الشعر مع هذه الماسكات الطبيعية الفعّالة!

الوكيل الإخباري- تعد مشكلة تقصف الشعر من أبرز المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص، وتحدث نتيجة للعديد من العوامل مثل التعرّض المستمر للحرارة أو المواد الكيميائية أو حتى قلة العناية بالشعر.

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ولكن، يمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تعيد صحة الشعر ولمعانه. إليك أبرز الماسكات الطبيعية الفعّالة للقضاء على تقصف الشعر:



ماسك زيت جوز الهند والعسل: يُعد زيت جوز الهند من أفضل الزيوت التي تُستخدم لترطيب الشعر وتغذيته بعمق. امزجي ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة من العسل، ثم دلكي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله. يساعد هذا الماسك على تقوية الشعر ومنع تقصفه.



ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون: الأفوكادو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تغذية الشعر الجاف والتالف. امزجي نصف حبة أفوكادو مهروسة مع ملعقة من زيت الزيتون، وضعي المزيج على شعرك لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله.



ماسك البيض والزيتون: البيض يحتوي على البروتين الذي يساعد في تعزيز صحة الشعر وتقويته. اخلطي بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون وضعي الخليط على شعرك لمدة 15-20 دقيقة. سيساهم هذا الماسك في تقوية خصلات الشعر وتغذيتها بشكل فعال.



ماسك الزبادي والعسل: الزبادي يعتبر مرطبًا طبيعيًا ويعمل على تقوية الشعر. امزجي ملعقتين من الزبادي مع ملعقة من العسل وطبقي الماسك على شعرك، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا. يساعد هذا الماسك في استعادة الرطوبة المفقودة للشعر التالف.