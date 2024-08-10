وصفات في غاية السهولة لرموش جذابة

الوكيل الإخباري- تسعى كل سيدة للمحافظة على جمالها والحصول على رموش طويلة وجذابة لتظهر جمال عينيها، ولتحقيق هذه الغاية هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على نمو وتقوية الرموش.



نستعرض من خلال هذا التقرير وصلتين عمليتين وسهلة التخشير ويمكن تطبيقها على الرموش والشعر أيضاً دون أي قلق والحصول على شعر ورموش جذابين وملفتين.

- من المعروف أن وصفة زيت الزيتون تساعد على إطالة الرموش ونموها لتصبح أكثر كثافة، وذلك من خلال تحضير 4 قطرات من زيت الزيتون و2 قطعة قطن. ضعي بضع قطرات من زيت الزيتون على كرة القطن، ثم ضعيها على رموشك العلوية والسفلية.

وباستخدام فرشاة رموش نظيفة، قومي بتدليك رموشك بلطف، ثم اتركي الزيت عليها لمدة 10 دقائق. واغسليه وجهك من بعدها بالماء الفاتر.

- وصفة زيت قشر الليمون التي تساعد في تعزيز نمو الشعر بشكل أسرع، ولهذا ينصح بتحضير قشر ليمونة، وزيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وقطع قطن. وضعي قشور الليمون في وعاء صغير مع إضافة بضع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، مع الضغط على القشور على الجرة باستخدام ملعقة للحصول على الزيوت الموجودة في القشور.



من ثم اتركي الخليط لليلة كاملة، ومن بعدها اغمسي قطعة من القطن في الخليط، وضعيها على خطوط الرموش العلوية والسفلية، مع تجنب العين واتركي القطنة لبضع دقائق ثم اغسلي الرموش جيداً.



ينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مميزة وجذابة.