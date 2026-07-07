وصلات الرموش.. جمال ساحر أم خطر خفي على رموشك؟

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الوكيل الإخباري- تُعد وصلات الرموش من أكثر صيحات التجميل انتشاراً، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على صحة الرموش الطبيعية. اضافة اعلان





وأوضح خبراء التجميل أن الوصلات لا تسبب ضرراً بحد ذاتها إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، إلا أن استخدام وصلات ثقيلة أو كميات كبيرة من اللاصق قد يؤدي إلى تكسر الرموش وسقوطها المبكر.



وينصح الخبراء باختيار مختصة محترفة، واستخدام وصلات مناسبة للوزن والطول، مع منح الرموش فترات راحة وتجنب فرك العينين للحفاظ على صحتها.





