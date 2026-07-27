12 ساعة من التألق.. خطوات تمنح العروس مكياجًا ثابتًا - صور

الوكيل الإخباري- لم يعد جمال مكياج العروس يُقاس بمظهره في بداية الحفل فقط، بل بقدرته على الصمود أمام الحرارة والرطوبة وساعات الزفاف الطويلة.



وأوضح خبير المكياج اللبناني كريستيان أبو حيدر أن ثبات الإطلالة يبدأ من تحضير البشرة جيدًا، وليس من استخدام منتج واحد، مشددًا على أهمية تنظيف البشرة وترطيبها واختيار المستحضرات المناسبة لطبيعتها.



وأشار إلى أن البشرة الدهنية تحتاج إلى التحكم بالزيوت دون تجفيفها، بينما تتطلب البشرة الجافة ترطيبًا أكبر وتجنب الإفراط في استخدام البودرة. كما أكد أن البرايمر ليس ضروريًا للجميع، بل يُستخدم وفق حاجة البشرة.



وحذّر أبو حيدر من أخطاء تؤدي إلى ذوبان المكياج، مثل وضع طبقات كثيفة من كريم الأساس، الإفراط في البودرة، واستخدام منتجات غير متوافقة. ونصح باختيار كريم أساس خفيف وطويل الثبات، مع استخدام البودرة ورذاذ التثبيت بطريقة متوازنة.



وأكد الخبير أن الإطلالة الناجحة هي التي تحافظ على مظهر طبيعي ومشرق يدوم لساعات طويلة، بفضل تناغم العناية بالبشرة واختيار المنتجات وتقنيات التطبيق.

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