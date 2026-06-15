30 يوماً فقط.. عادة بسيطة منحت البشرة توهجاً طبيعياً مذهلاً

الوكيل الإخباري- أظهرت تجربة الالتزام بإزالة المكياج قبل النوم لمدة 30 يوماً تأثيراً ملحوظاً على صحة البشرة ونضارتها، بعيداً عن المنتجات المعقدة والعلاجات المكلفة.

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وخلال الأسبوع الأول، بدت البشرة أكثر انتعاشاً وراحة عند الاستيقاظ، مع تحسن امتصاص الكريمات المرطبة الليلية.



أما في الأسبوع الثاني، فلوحظ تراجع ظهور الحبوب والرؤوس السوداء، نتيجة تنظيف المسام ومنع تراكم الزيوت والشوائب.