30 يوماً فقط.. عادة بسيطة منحت البشرة توهجاً طبيعياً مذهلاً

وخلال الأسبوع الأول، بدت البشرة أكثر انتعاشاً وراحة عند الاستيقاظ، مع تحسن امتصاص الكريمات المرطبة الليلية.
أما في الأسبوع الثاني، فلوحظ تراجع ظهور الحبوب والرؤوس السوداء، نتيجة تنظيف المسام ومنع تراكم الزيوت والشوائب.
وأكدت التجربة أن المواظبة على تنظيف البشرة قبل النوم تُسهم في تحسين صفائها وإشراقها، وتمنحها مظهراً أكثر صحة وحيوية مع مرور الوقت.
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