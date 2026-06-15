الإثنين 2026-06-15 02:02 م

30 يوماً فقط.. عادة بسيطة منحت البشرة توهجاً طبيعياً مذهلاً

efew
تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت تجربة الالتزام بإزالة المكياج قبل النوم لمدة 30 يوماً تأثيراً ملحوظاً على صحة البشرة ونضارتها، بعيداً عن المنتجات المعقدة والعلاجات المكلفة.

اضافة اعلان


وخلال الأسبوع الأول، بدت البشرة أكثر انتعاشاً وراحة عند الاستيقاظ، مع تحسن امتصاص الكريمات المرطبة الليلية.


أما في الأسبوع الثاني، فلوحظ تراجع ظهور الحبوب والرؤوس السوداء، نتيجة تنظيف المسام ومنع تراكم الزيوت والشوائب.


وأكدت التجربة أن المواظبة على تنظيف البشرة قبل النوم تُسهم في تحسين صفائها وإشراقها، وتمنحها مظهراً أكثر صحة وحيوية مع مرور الوقت.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن

عربي ودولي هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات "المسقفات" قبل نهاية حزيران

شث5غ

فن ومشاهير 48 ساعة تفصل بين الخطر والتحسن لفنان مشهور

البحرين تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمين .. وهذه الأسباب

عربي ودولي البحرين تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمين .. وهذه الأسباب

وزارة الداخلية

أخبار محلية تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة

عربي ودولي بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة

كلية سلاح الجو الملكي وأكاديمية الشرق الأوسط يتفقان لتطوير المسار التدريبي لعلوم الطيران

أخبار الشركات كلية سلاح الجو الملكي وأكاديمية الشرق الأوسط يتفقان لتطوير المسار التدريبي لعلوم الطيران

البرلمان العربي: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية جريمة حرب

عربي ودولي البرلمان العربي يرحب بالاتفاق بين أميركا وإيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 