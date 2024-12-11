5 أسباب لتساقط الشعر في الشتاء

تلف الشعر بسبب العناية الخاطئة: الشعر هش بطبيعته ويمكن أن يتضرر من الغسيل القاسي أو المنتجات غير المناسبة، يجب استخدام شامبو لطيف وبلسم مرطب لتقليل التلف، ولف الشعر بمنشفة من الألياف الدقيقة لتقليل الكسر أثناء التجفيف.
علاجات الزيت الساخن: على الرغم من شعبية الزيوت الساخنة، إلا أن استخدامها بشكل خاطئ قد يضر الشعر الهش ويزيد من تساقطه.
التسريحات الضيقة: تسريحات الشعر المشدودة مثل الضفائر أو ذيل الحصان قد تؤدي إلى تساقط الشعر بشكل دائم نتيجة الشد المستمر، عليك اختيار تسريحات فضفاضة للحفاظ على صحة الشعر.
التدخين وسوء التغذية: التدخين يزيد من تهيج فروة الرأس ويؤثر على تدفق الدم، ما يؤدي إلى تساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك، نقص الحديد في النظام الغذائي قد يساهم في المشكلة.
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