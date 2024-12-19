5 أطعمة تقلل تأثير الشتاء على البشرة

وبحسب موقع "سوري لايف"، من المعروف أن النظام الغذائي يؤثر على صحة بشرتنا، وهذا صحيح بشكل خاص، عندما يتعلق الأمر بمكافحة آثار الظروف الجوية القاسية.
تقول الدكتورة كايانا إماميان، طبيبة التجميل والمديرة الطبية لمجموعة إيست مديكال غروب: "خلال الأشهر الباردة يمكن أن يحدث النظام الغذائي الغني بالمغذيات فرقاً كبيراً".
وتتابع "هناك عدد قليل من الأطعمة القوية التي يمكن أن تحمي البشرة من الجفاف، وتعزز الترطيب، وتعزز توهجها المتألق، حتى في الأشهر الأكثر برودة".
الأفوكادو
وتوصي إماميان بالبدء بالأفوكادو للاستفادة من فوائده للبشرة، لأنه "غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في حبس الترطيب والحفاظ على مرونة الجلد، كما أنه مصدر رائع لفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة ويحمي من أضرار الجذور الحرة، ويدعم بشرة ناعمة ومتوهجة".
ويأتي التوت تالياً في قائمة إماميان "التوت مليء بفيتامين سي، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين"، كما أن "تناول التوت بانتظام يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والبهتان".
وتساعد الفوائد المضادة للالتهابات للتوت في تهدئة الاحمرار والتهيج خلال فصل الشتاء.
الأسماك
من الأطعمة التي تقلل الالتهابات وتوفر أحماض أوميغا 3، التي تعزّز حاجز الجلد الأسماك الدهنية، وتقترح التوصيات تناولها مرتين أسبوعياً.
وتعد الخضروات الورقية الداكنة، مثل الملفوف (الكرنب)، والسبانخ، والجرجير ضرورية أيضاً لصحة الجلد.
وتوفر الخضروات الورقية فيتامين أ وسي، اللذين يعززان إصلاح الجلد وتجديده.
وتقول إماميان: "يساعد فيتامين أ في تجديد الخلايا، ما يمنح البشرة إشراقاً، بينما يعزز فيتامين سي الكولاجين، ويساعد في التخلص من فرط التصبغ".
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