5 خطوات للحصول على "شعر زجاجي" فائق اللمعان

الوكيل الإخباري- تعتبر "الشعر الزجاجي" من أبرز الاتجاهات التجميلية لهذا الموسم، حيث يتميز بشعر فائق النعومة واللمعان، وكأنه مغطى بطبقة زجاجية. لتحقيق هذه الإطلالة المدهشة، يجب اتباع روتين دقيق للعناية بالشعر. إليك أبرز الخطوات لتحقيق "الشعر الزجاجي":

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استخدام شامبو ملمع للشعر الباهت

الشامبو الملمع يساهم في التخلص من بقايا الكلس المتراكمة على الشعر بسبب المياه، مما يعيد له قدرته على عكس الضوء. يفضل اختيار شامبو يحتوي على مكونات مثل زيت الكاميليا الوردي أو مستخلص التوت العضوي، والتي تعزز اللمعان الطبيعي.



مستحضرات لتعزيز تألق الشعر المصبوغ

الشعر المصبوغ يفقد بريقه مع مرور الوقت، لذا يجب استخدام مستحضرات تحتوي على حمض الفيروليك وحمض الستريك للحفاظ على اللون وتعزيز لمعانه، مع استعمال بلسم يحتوي على بيبتيدات الأرز وزيت الكارنجا.



تعزيز تغذية الشعر المجعد

يحتاج الشعر المجعد إلى تغذية عميقة بسبب صعوبة توزيع الإفرازات الزهمية عليه. يُفضل استخدام شامبو كريمي يحتوي على مكونات مثل زبدة الشيا وحمض الأولييك من زيت الكاميلين لتحسين مرونته ولمعانه.



زيوت تلتقط الضوء للشعر الجاف

الزيوت العاكسة للضوء مثل زيت الأرغان وزيت الكاميليا هي الحل المثالي للشعر الجاف. تعمل هذه الزيوت على تغذيته وإعادة اللمعان الطبيعي له. يمكن استخدامها كحمام زيت أو بعد التسريح للحصول على نتائج أفضل.



مستحضرات للمعان الشعر الصعب التصفيف

إذا كان شعرك يعاني من التجعد أو الجفاف، يمكن استخدام رذاذات خاصة تحتوي على بروفيتامين B5، كيراتين نباتي، ومواد راتنجية طبيعية التي تمنح الشعر اللمعان دون أن تثقله.



باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على شعر صحي ولامع يعكس الضوء بكل حركة، ليظهر كما لو كان مغطى بطبقة من الزجاج.