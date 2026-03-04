5 طرق لإضافة الكولاجين إلى روتين العناية بالبشرة

12:57 م

الوكيل الإخباري- الكولاجين هو بروتين أساسي في البشرة يسهم في الحفاظ على تماسكها ومرونتها. ومع التقدّم في العمر، تبدأ مستوياته بالانخفاض تدريجياً؛ ما يجعل البشرة تبدو أرقّ، وتصبح الخطوط الرفيعة والتجاعيد أكثر وضوحاً.





دعم الكولاجين وأهميته في روتين العناية بالبشرة



مع تراجع إنتاج الكولاجين، يصبح إدخال خطوات داعمة ضمن روتين العناية اليومي أمراً ضرورياً. ومن خلال اعتماد مكوّنات فعّالة وعادات صحيحة، يمكن الحفاظ على مظهر بشرة أكثر امتلاءً ونضارة.



1- الريتينول لتعزيز إنتاج الكولاجين



يُعدّ الريتينول من أبرز المكوّنات المضادّة لعلامات التقدّم في السن، إذ تساعد مشتقاته (Retinoids) على تحفيز الخلايا الليفية لإنتاج كولاجين جديد، والحدّ من نشاط الإنزيمات المسؤولة عن تكسيره، إلى جانب تسريع تجدّد الخلايا على سطح الجلد. ويسهم هذا التأثير في دعم كثافة البشرة وتحسين مرونتها ومظهرها المشدود.



يمكن اعتماد كريمات تحتوي على الريتينول مثل Retinol 24 من Olay، وهو كريم يجمع بين الريتينول والنياسيناميد لتحسين مظهر التجاعيد وملمس البشرة وإشراقتها، مع توفير ترطيب يدوم حتى 24 ساعة.



2- واقي الشمس لحماية الكولاجين



يسهم استخدام واقي الشمس بانتظام في الحدّ من فقدان الكولاجين، إذ تتسبب الأشعة فوق البنفسجية في تلف أليافه وتسريع تكسّرها. ولتسهيل إعادة تطبيق الحماية خلال اليوم، يمكن اختيار واقٍ شمسي بصيغة ستيك يُستخدم فوق المكياج بسهولة، مثل Clarins SPF Stick من Clarins، وهو عملي للحقيبة ويساعد على تجديد الحماية في أي وقت.



3- أجهزة العناية المنزلية



يمكن إضافة بعض الأجهزة المنزلية إلى الروتين لدعم إنتاج الكولاجين، مثل أدوات الميكرونيدلينغ المنزلية أو أقنعة العلاج بالضوء الأحمر، التي تساعد مع الاستخدام المنتظم على تحسين تماسك البشرة وتعزيز مظهرها العام.



4- مضادات الأكسدة لتعزيز النضارة



تساعد مضادات الأكسدة، وعلى رأسها فيتامين C، على حماية البشرة ودعم إنتاج الكولاجين. يُعد فيتامين C أساسياً في عملية تكوينه، ويمكن الحصول عليه من خلال النظام الغذائي أو عبر تطبيقه موضعياً في مستحضرات العناية بالبشرة، حيث يسهم في دعم استقرار ألياف الكولاجين وتحسين تماسك البشرة.



5- حمض الهيالورونيك لترطيب أعمق



يعزّز حمض الهيالورونيك ترطيب البشرة ويمنحها مظهراً أكثر امتلاءً، كما يوفّر بيئة داعمة لألياف الكولاجين للحفاظ على مرونتها. ويمكن اعتماد سيروم مثل Revitalift Filler Serum من لوريال مرتين يومياً لتعزيز الترطيب وتحسين امتلاء البشرة مع الاستخدام المنتظم.





