5 وصفات طبيعية لتفتيح اسمرار الإبطين

الوكيل الإخباري- إليك خمس وصفات طبيعية تساعد في تفتيح منطقة الإبطين وتفادي الاسمرار الناتج عن الاحتكاك أو تراكم العرق:



اضافة اعلان

1. وصفة الليمون والعسل

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من العسل

طريقة الاستخدام:

اخلطي عصير الليمون مع العسل جيدًا.

ضعي المزيج على منطقة الإبطين ودلكي بلطف لمدة 2-3 دقائق.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسلي المنطقة بالماء الدافئ.

الفائدة: الليمون يحتوي على خصائص مبيضة طبيعية والعسل يساعد في الترطيب.



2. وصفة بيكربونات الصوديوم وزيت جوز الهند

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

طريقة الاستخدام:

امزجي بيكربونات الصوديوم مع زيت جوز الهند حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

ضعي الخليط على الإبطين وافركيه بلطف في حركة دائرية.

اتركيه لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه جيدًا بالماء.

الفائدة: بيكربونات الصوديوم يعمل كمقشر طبيعي ويزيل خلايا الجلد الميتة، وزيت جوز الهند يساعد في الترطيب.



3. وصفة الزبادي والكركم

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الزبادي

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم

طريقة الاستخدام:

امزجي الزبادي مع الكركم حتى يصبح لديك مزيج ناعم.

ضعي المزيج على الإبطين واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسليه بالماء الدافئ.

الفائدة: الكركم يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويعزز من تفتيح البشرة، بينما الزبادي يساعد في الترطيب وتنعيم البشرة.



4. وصفة الخيار

المكونات:

شريحة من الخيار الطازج

طريقة الاستخدام:

قومي بفرك شريحة الخيار مباشرة على منطقة الإبطين.

اتركيه لمدة 10 دقائق ثم امسحي المنطقة.

الفائدة: الخيار يحتوي على خصائص مهدئة ومفيدة في تفتيح البشرة، كما يساعد في التخلص من الروائح الكريهة.



5. وصفة الطمي المغربي (الحناء)

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الطمي المغربي

ماء الورد (للتخفيف)

طريقة الاستخدام:

امزجي الطمي المغربي مع ماء الورد حتى تصبح لديك عجينة لينة.

ضعي العجينة على الإبطين واتركيها حتى تجف لمدة 10-15 دقيقة.

قومي بفركها بلطف ثم اغسلي المنطقة.

الفائدة: الطمي المغربي يعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي، بينما يساعد ماء الورد في تهدئة البشرة.