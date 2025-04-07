5 وصفات طبيعية لتفتيح اسمرار الإبطين

المكونات:
1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون
1 ملعقة صغيرة من العسل
طريقة الاستخدام:
اخلطي عصير الليمون مع العسل جيدًا.
ضعي المزيج على منطقة الإبطين ودلكي بلطف لمدة 2-3 دقائق.
اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسلي المنطقة بالماء الدافئ.
الفائدة: الليمون يحتوي على خصائص مبيضة طبيعية والعسل يساعد في الترطيب.
2. وصفة بيكربونات الصوديوم وزيت جوز الهند
المكونات:
1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم
1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
طريقة الاستخدام:
امزجي بيكربونات الصوديوم مع زيت جوز الهند حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
ضعي الخليط على الإبطين وافركيه بلطف في حركة دائرية.
اتركيه لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه جيدًا بالماء.
الفائدة: بيكربونات الصوديوم يعمل كمقشر طبيعي ويزيل خلايا الجلد الميتة، وزيت جوز الهند يساعد في الترطيب.
3. وصفة الزبادي والكركم
المكونات:
1 ملعقة كبيرة من الزبادي
1/2 ملعقة صغيرة من الكركم
طريقة الاستخدام:
امزجي الزبادي مع الكركم حتى يصبح لديك مزيج ناعم.
ضعي المزيج على الإبطين واتركيه لمدة 15 دقيقة.
اغسليه بالماء الدافئ.
الفائدة: الكركم يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويعزز من تفتيح البشرة، بينما الزبادي يساعد في الترطيب وتنعيم البشرة.
4. وصفة الخيار
المكونات:
شريحة من الخيار الطازج
طريقة الاستخدام:
قومي بفرك شريحة الخيار مباشرة على منطقة الإبطين.
اتركيه لمدة 10 دقائق ثم امسحي المنطقة.
الفائدة: الخيار يحتوي على خصائص مهدئة ومفيدة في تفتيح البشرة، كما يساعد في التخلص من الروائح الكريهة.
5. وصفة الطمي المغربي (الحناء)
المكونات:
1 ملعقة كبيرة من الطمي المغربي
ماء الورد (للتخفيف)
طريقة الاستخدام:
امزجي الطمي المغربي مع ماء الورد حتى تصبح لديك عجينة لينة.
ضعي العجينة على الإبطين واتركيها حتى تجف لمدة 10-15 دقيقة.
قومي بفركها بلطف ثم اغسلي المنطقة.
الفائدة: الطمي المغربي يعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي، بينما يساعد ماء الورد في تهدئة البشرة.
يُفضل تطبيق هذه الوصفات مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
احرصي على تجنب استخدام مستحضرات مزيلة العرق التي تحتوي على الكحول أو العطور القوية لأنها قد تساهم في زيادة الاسمرار.
احرصي على ترطيب المنطقة بعد استخدام الوصفات الطبيعية.
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