7 طرق لاعتماد اللون الوردي في أكتوبر

الوكيل الإخباري- حافظ اللون الوردي على مكانته، كإحدى أبرز صيحات الموضة في السنوات الأخيرة. وبما أن أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، فإنه يُعد الوقت الأنسب لتعتمدي هذا اللون بطرق متنوعة.



إذا جُلتِ على عروض أزياء الموسم، أو تأملتِ إطلالات النجمات على وسائل التواصل الاجتماعي، ستجدين العديد من الأفكار المبتكرة لاعتماد اللون الوردي بأساليب جديدة.

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إكسسوار باللون الوردي



يمكن للإكسسوار الوردي الصغير، أن يكون كافيًا خلال شهر التوعية بسرطان الثدي ليذكّر كل سيدة تراكِ بضرورة الاهتمام بصحتها وزيارة الطبيب.

السترة الوردية

اعتمدي سترتكِ الوردية بطرق مختلفة هذا الشهر ونسّقيها مع ملابس رياضية للخروج في النهار، أو مع سروال وتوب باللون الأبيض للذهاب إلى العمل، أو حتى مع جزمة سوداء بكعب عالٍ للخروج ليلًا.

تعتبر السترة الوردية سهلة التنسيق مع ألوان وأساليب أزياء متنوعة، لذا ننصحكِ بإضافتها إلى خزانتكِ.

التنورة الوردية



بدت الفنانة نجوى كرم، غاية في الأناقة في إطلالتها العصرية التي نسقت فيها تنورة طويلة باللون الوردي مع توب مزين بطبعات باللون الأزرق.



اعتمدي التنورة الوردية على طريقتها، وتألقي بها للخروج مع الأصدقاء.





الفستان الوردي



لإطلالة الفستان الوردي، اخترنا التصميم الذي اعتمدته مقدمة البرامج والمؤثرة جيسيكا قهواتي.



إذا كنتِ من محبي هذا اللون، ننصحكِ باعتماد الفستان الوردي وتنسيقه مع إكسسوارات بألوان مختلفة مثل الحذاء الأبيض أو الرمادي والحقيبة الملونة التي تحتوي على لمسة من اللون الوردي، لتحصلي على إطلالة متوازنة.

البدلة الوردية



تألقت الفنانة درة زروق، ببدلة وردية مزينة بالأحجار اللامعة، ونسقتها مع حذاء بكعب عالٍ بلون البيج.



تعد هذه البدلة خيارًا رائعًا، إذا كنتِ ترغبين في الابتعاد عن الأساليب الكلاسيكية، كما أنها مثالية للمناسبات المميزة.

الحقيبة الوردية



حان الوقت لتُخرجي حقيبتكِ الوردية من الدرج، وتنسيقها مع أزيائكِ هذا الشهر.

سواء كنتِ تفضلين التصاميم الصغيرة أو الكبيرة، تعتبر الحقيبة الوردية عملية وسهلة التنسيق، حيث يمكن اعتمادها مع الأسود، البني، الأزرق، ومجموعة واسعة من الألوان المحايدة.