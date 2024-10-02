7 طرق لاعتماد اللون الوردي في أكتوبر

إذا جُلتِ على عروض أزياء الموسم، أو تأملتِ إطلالات النجمات على وسائل التواصل الاجتماعي، ستجدين العديد من الأفكار المبتكرة لاعتماد اللون الوردي بأساليب جديدة.
يمكن للإكسسوار الوردي الصغير، أن يكون كافيًا خلال شهر التوعية بسرطان الثدي ليذكّر كل سيدة تراكِ بضرورة الاهتمام بصحتها وزيارة الطبيب.
اعتمدي سترتكِ الوردية بطرق مختلفة هذا الشهر ونسّقيها مع ملابس رياضية للخروج في النهار، أو مع سروال وتوب باللون الأبيض للذهاب إلى العمل، أو حتى مع جزمة سوداء بكعب عالٍ للخروج ليلًا.
تعتبر السترة الوردية سهلة التنسيق مع ألوان وأساليب أزياء متنوعة، لذا ننصحكِ بإضافتها إلى خزانتكِ.
بدت الفنانة نجوى كرم، غاية في الأناقة في إطلالتها العصرية التي نسقت فيها تنورة طويلة باللون الوردي مع توب مزين بطبعات باللون الأزرق.
اعتمدي التنورة الوردية على طريقتها، وتألقي بها للخروج مع الأصدقاء.
لإطلالة الفستان الوردي، اخترنا التصميم الذي اعتمدته مقدمة البرامج والمؤثرة جيسيكا قهواتي.
إذا كنتِ من محبي هذا اللون، ننصحكِ باعتماد الفستان الوردي وتنسيقه مع إكسسوارات بألوان مختلفة مثل الحذاء الأبيض أو الرمادي والحقيبة الملونة التي تحتوي على لمسة من اللون الوردي، لتحصلي على إطلالة متوازنة.
تألقت الفنانة درة زروق، ببدلة وردية مزينة بالأحجار اللامعة، ونسقتها مع حذاء بكعب عالٍ بلون البيج.
تعد هذه البدلة خيارًا رائعًا، إذا كنتِ ترغبين في الابتعاد عن الأساليب الكلاسيكية، كما أنها مثالية للمناسبات المميزة.
حان الوقت لتُخرجي حقيبتكِ الوردية من الدرج، وتنسيقها مع أزيائكِ هذا الشهر.
سواء كنتِ تفضلين التصاميم الصغيرة أو الكبيرة، تعتبر الحقيبة الوردية عملية وسهلة التنسيق، حيث يمكن اعتمادها مع الأسود، البني، الأزرق، ومجموعة واسعة من الألوان المحايدة.
ضعي قميصكِ الأبيض جانبًا هذا الشهر، واعتمدي القميص الوردي للذهاب إلى العمل، على طريقة المؤثرة جوليا حسين.
نسّقي القميص الوردي الفاتح، مع تنورة باللون الأبيض أو مع سروال جينز عصري، وانطلقي إلى العمل.
-
أخبار متعلقة
-
هل يكافح الكولاجين الشيخوخة؟
-
فوائد ماء الذرة للعناية بالبشرة
-
كيف تضيف 10 سنوات إلى عمرك؟
-
مستحضر تجميل ضروري للعناية بالبشرة مع بداية الخريف
-
هل يختلف البروفايلو عن الفيلر والبوتوكس؟
-
هل وضع الفازلين على الوجه آمن؟
-
دبس الرمان لجمال بشرتك ونضارتها!
-
ألوان الخريف.. دليل اختيار الألوان المثالية لإطلالة متجددة