أفضل 5 تمارين للوجه لمكافحة الشيخوخة

الوكيل الإخباري - تواجه معظم النساء مشاكل الشيخوخة مع مرور كل يوم. وتجربة عدد من العلاجات والكريمات وخلطات الوجه يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تفاقم الحالة. لذلك، فإن علاج مشاكل الشيخوخة بالعلاجات الطبيعية هو أفضل حل يمكنك الوثوق به. لقد ساعدت اليوغا، منذ سنوات عديدة، الكثير من الأشخاص في علاج الأمراض، والحفاظ على الوزن والصحة، كما أنها عملت كأفضل علاج مُثبت للشيخوخة.

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يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين في الصباح الباكر على تجديد نشاطك بأفضل طريقة ممكنة. جربي تمارين وحيل اليوغا المضادة للشيخوخة في المنزل وتغلبي على الشيخوخة بالطريقة الطبيعية أكثر.



فيما يلي بعض تمارين الوجه المضادة للشيخوخة





1- مضغ العلكة:



ثبت أنه أحد أكثر الطرق فعالية لمحاربة آثار الشيخوخة، يمكن أن يكون مضغ العلكة في الواقع هي وسيلة لتحسين ملامح وجهك. عند مضغ العلكة، تميلين إلى تحريك خديك في نمط معين، مما يؤدي إلى تمرين للوجه يساعد في الحد من آثار الشيخوخة. أثناء تجربة هذا التمرين ، يجب أن تلاحظي أنه لا يجب المبالغة في هذا النشاط وعند القيام بهذا النشاط، يجب عليك القيام به بعناية وببطء لممارسة المقدار الصحيح من الضغط على خديك.



2- شد حاجبيك:



تميل الحواجب إلى فقدان ثباتها وكثافتها مع تقدم العمر مما قد يؤدي إلى مشاكل الشيخوخة. للتخلص من هذه المشكلة، فإن اختيار التمرين الصحيح للحواجب أمر لا بد منه. يمكنك إمساك حاجبك من الجانب الأيمن باستخدام طرف أصابعك. من خلال الضغط على حاجبيك بطرف إصبعك، يمكنك رفعهما وتحريك إصبعك للخارج، وبالتالي إبقاء عينيك مفتوحتين. كرري هذا النشاط لكلتا العينين 5 مرات على الأقل لكل منهما للحصول على نتائج أفضل.



3- فاجئي نفسك!



واحدة من أبسط التمارين التي يمكن للمرء أن يؤديها في أي مكان هو رد فعل "المفاجأة". كل ما عليك فعله هو عمل تعبير مفاجئ للوجه دون إحداث تجاعيد على جبهتك. يجب أن توسعي خديك، تفتحي فمك، وعينيك. كرري هذا النشاط عدة مرات قدر الإمكان. يمنحك هذا النشاط جبيناً ناعماً.

4- يوغا الوجه:



لقد ساعدت اليوغا دائماً الكثير من الناس على تحقيق أهدافهم. يتضمن تمرين يوغا الوجه بضع خطوات سهلة. أولاً، عليك أن تقفي بشكل مستقيم، وتفتحي فمك وتتنفسي بعمق. عليك أن تحبسي أنفاسك لأطول فترة ممكنة وتغلقي فمك. احتفظي به لبضع ثوان قبل أن تطلقي تنفسك من خلال أنفك. كرري هذا النشاط 5-10 مرات.



5- طريقة الصفيق:



العمل على خديك أثناء القيام بتمارين الوجه أمر لا بد منه. لهذا، تحتاجين إلى الوقوف بشكل مستقيم و الابتسام بقدر ما تستطيعين. افتحي خديك على نطاق واسع وفي نفس الوقت تأكدي من إغلاق شفتيك. دعي زوايا فمك ترتفع في اتجاه أذنيك. بعد ذلك، قومي بتجعد أنفك بحيث يتم شد عضلات خديك في الاتجاه التصاعدي. ابقي في هذا الوضع لبضع ثوان قبل أن تحرري نفسك من هذا الوضع. كرري هذا النشاط 10 مرات كل يوم.



ملاحظة:



لم يكن تعزيز ملامح وجهك والتغلب على الشيخوخة بهذه السهولة. يمكنك أداء هذه التمارين المذكورة أعلاه في المنزل كل يوم في الصباح بمجرد استيقاظك. يمكن أداء هذه التمارين جنباً إلى جنب مع تمارين اليوغا الأخرى وبالتالي تبدئين يومك بالتمارين والضحك والمرح والكثير من الطاقة.

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